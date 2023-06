Freunde? Jason Oppenheim spricht täglich mit Ex Marie-Lou

Zwischen Jason Oppenheim (46) und seiner Ex Marie-Lou Nürk gibt es kein böses Blut. Zehn Monate waren der Selling Sunset-Star und seine Freundin ein Paar. Ende Mai war dann überraschend Schluss. Der Hauptgrund scheint die räumliche Distanz zu sein. Während der Immobilienmakler hauptsächlich in Los Angeles lebt, verbringt sie die meiste Zeit in Paris. Doch nach dem Liebes-Aus scheinen sich die beiden immer noch zu verstehen: Jason redet fast jeden Tag mit seiner Ex.

Mit People spricht Jason jetzt offen über seinen Weg, die Trennung zu verarbeiten. Dabei betont er auch, dass es zwischen ihm und Marie-Lou keinen Streit gebe. "Lou und ich stehen uns nach wie vor nahe und wir sprechen fast jeden Tag miteinander – zumindest schreiben wir uns SMS oder reden", erklärt der 46-Jährige. Dennoch sei die Trennung natürlich auch eine schwierige Veränderung. Eine neue Beziehung sei aber noch nicht in Sicht: "Ich werde ganz sicher nichts überstürzen. Ich werde es langsam angehen lassen."

Und dabei wurde Jason nur wenige Tage nach dem Bruch mit Marie-Lou mit einer anderen Frau an seiner Seite gesehen. In LA zeigte sich der TV-Star zusammen mit einer hochgewachsenen Blondine auf der Straße – und diese sah seiner Ex auffällig ähnlich. Die beiden verbrachten den Nachmittag zusammen und schienen dabei großen Spaß zu haben.

Getty Images Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Star

Instagram / marielounurk Marie-Lou und Jason Oppenheim, 2022

Getty Images Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Star

