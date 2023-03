Bei Award-Show: Jack Whitehalls Freundin brach zusammen

Seine Freundin kippte um! Jack Whitehall (34) ist ein englischer Comedian und Schauspieler. Doch nicht nur in seiner Karriere läuft es super. Seit zwei Jahren ist er außerdem an das Vogue-Model Roxy Horner vergeben. Inzwischen wohnen die beiden in einer gemeinsamen Wohnung mit ihrem Hund Coco. Jetzt berichtete Jack über einen wahren Schockmoment der Beziehung: Freundin Roxy wurde backstage ohnmächtig!

Im Interview mit Evening Standard erzählte der Comedian, dass Roxy bei den Brit Awards zusammenbrach und auf direktem Wege zum Krankenhaus gefahren wurde. Der Grund dafür sei ihre Typ-1-Diabetes-Erkrankung gewesen, von der sie zu diesem Zeitpunkt noch nichts gewusst habe. "Sie hatte eine diabetische Unterzuckerung und wurde ohnmächtig“, fügte Jack hinzu. Außerdem erzählte er: "Die Sanitäter versuchten sie wiederzubeleben und ihr Zuckerspiegel stieg gefährlich an."

Jack bezeichnete den Ausflug in die Notaufnahme als "etwas andere After-Party". Roxy berichtete, dass sie schon vorher Symptome gehabt habe. So habe sie kaum Energie gehabt und bis zu acht Liter am Tag getrunken. "Jack war mein Fels in der Brandung. Er ist so wundervoll", bedankte sich das Model bei ihrem Schatz. Inzwischen setzt sich das Paar für die Aufklärung der Erkrankung ein und unterstützt gemeinsam Wohltätigkeitsorganisationen.

Instagram / roxyhorner Roxy Horner mit ihrem Freund Jack Whitehall

Instagram / roxyhorner Roxy Horner mit ihrem Freund Jack Whitehall

Instagram / jackwhitehall Jack Whitehall und Roxy Horner

