Joshua Jackson wollte Schauspielkarriere an den Nagel hängen

Noch mehr News vom roten Teppich der diesjährigen Emmy Awards: Hollywoodstar Joshua Jackson (46) sprach ganz offen über seine Zweifel an der Zukunft seiner eigenen Schauspielkarriere. Laut People verriet er im Gespräch mit Laverne Cox (52), dass er im Laufe seiner 35-jährigen Laufbahn mehrmals darüber nachgedacht habe, ob er weiterhin in der Unterhaltungsbranche tätig sein wolle. "Es gab definitiv Zeiten, in denen ich mich gefragt habe, ob noch die nötige Leidenschaft da ist", gestand er und fügte hinzu, dass jedes Leben seine "Schwierigkeiten und Rückschläge" habe.

Doch Joshua scheint seine Zweifel, zumindest vorerst, beiseitegeschoben zu haben: Derzeit promotet der Schauspieler seine neue Serie "Doctor Odyssey". In dem von Ryan Murphy (58) produzierten Medical-Drama, das noch in diesem Monat auf ABC Premiere feiern wird, spielt er Max, einen Schiffsarzt auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff. An seiner Seite werden Phillipa Soo, Sean Teale und Don Johnson (74) zu sehen sein, während Joshua selbst auch als ausführender Produzent tätig war.

Der Hollywoodstar landete bereits im zarten Alter von elf Jahren seinen ersten Schauspieljob und wurde durch seine Rolle in der Kultserie Dawson's Creek weltweit bekannt. Ab 2019 war er mit Jodie Turner-Smith (38) liiert, doch im Oktober vergangenen Jahres reichten die beiden die Scheidung ein – sie haben eine gemeinsame Tochter.

Getty Images Joshua Jackson, Schauspieler

