Joshua Jackson und Jodie teilen sich Sorgerecht für Tochter

Sie haben eine Regelung gefunden. Anfang Oktober war bekannt geworden, dass Joshua Jackson (45) und Jodie Turner-Smiths Ehe in die Brüche gegangen ist – nach rund vier Jahren und einer gemeinsamen Tochter hatte die Britin plötzlich die Scheidung von dem Dawson's Creek-Darsteller eingereicht. Nun muss geklärt werden, wie das Paar auseinandergeht. In einigen Punkten sind sich Joshua und Jodie jetzt einig geworden: Dazu gehört unter anderem, wie das Sorgerecht für die dreijährige Juno Rose Diana geregelt wird.

Laut Gerichtsdokumenten, die The Blast vorliegen, forderte die 37-Jährige in ihrem Scheidungsantrag das gemeinsame Sorgerecht für Juno. Joshua stimmt diesem Antrag nun zu – das Ex-Paar wird sich somit das rechtliche und physische Sorgerecht teilen. Außerdem sind die zwei sich über den Grund der Scheidung und die Handhabung ihres Ehevertrags einig. Einem Punkt stimmt der 45-Jährige allerdings nicht zu: dem Zeitpunkt der Trennung. Jodie hatte den 13. September angegeben, ihr Ex gibt aber den 30. September an.

Mit dem Ehe-Aus scheinen die beiden Hollywoodstars mittlerweile ziemlich gut zurechtzukommen. Jodie wurde kürzlich sogar mit einem anderen Mann gesehen! Die Sex Education-Schauspielerin besuchte an Halloween eine Party in Los Angeles. Beim Verlassen des Events wurde sie mit einem Unbekannten abgelichtet, der ihr stützend die Hand hielt.

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im März 2023

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im November 2019

NIKOTYLER / BACKGRID Jodie Turner-Smith mit einem Unbekannten im Oktober 2023

