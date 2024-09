"Temptation Island V.I.P." geht bald in die nächste Runde

Endlich ist es wieder so weit: Temptation Island V.I.P. geht in die nächste Runde – und das auch schon sehr bald! Wie der offizielle Account der Treuetest-Show auf Instagram jetzt preisgibt, geht die fünfte Staffel schon am 2. Oktober los und kann auf RTL+ gestreamt werden! "Wer bleibt standhaft – und wer wird der Versuchung gnadenlos erliegen? Das große Geheimnis lüften wir sehr bald... Bereit für die heißeste Staffel aller Zeiten?", wird schon vielversprechend angeteasert.

Das geteilte Video gibt nur wenige Hinweise darauf, wer bei der neuen Staffel dabei sein wird. In den Kommentaren spekulieren die Fans deswegen schon fleißig. Die Namen Jessie Hnatyk und Germaine Wolf fallen allerdings am häufigsten. Die Spannung wächst unter den Fans sichtlich, viele schreiben voller Aufregung: "Oh, krass! Ich freue mich schon so, das wird geil!" oder auch "Ich bin so gespannt! Ich brauche mehr Infos, das halte ich nicht aus!"

Wie jedes Jahr wird auch die neue Staffel wieder von Lola Weippert (28) moderiert. In der vergangenen Staffel ging es hoch her: Lorik Bunjaku (28) und Denise Hersing (28) hatten während der Show ihre Ups und Downs, doch sie sind weiterhin zusammen. Nicht ganz so gut lief es für Umut Tekin (27) und Jana-Maria Herz (32). Die beiden stellten ihre noch recht frische Liebe auf die Probe – und trennten sich am Ende, weil Umut seine Freundin vor laufender Kamera mit der Verführerin Emma Fernlund betrogen hatte.

Instagram / germain_e Jessi und Germain, Reality-TV-Bekanntheiten

RTL / René Lohse Die Paare von "Temptation Island V.I.P." 2023

