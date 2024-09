Brittany Mahomes widmet Patrick liebevolle Geburtstagsgrüße

Patrick Mahomes hat allen Grund zum Feiern: Der American-Football-Spieler ist jetzt 29 Jahre alt! Da ließ es sich seine Frau Brittany (29) nicht nehmen, ihren Partner mit einem emotionalen Beitrag im Netz zu ehren. Auf Instagram teilte die Sportlerin einige Schnappschüsse von sich, Patrick und ihren Kindern. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an einen der großartigsten Menschen aller Zeiten, meinen Ehemann, besten Freund und den besten Daddy aller Zeiten", lauten Brittanys rührende Worte zu den Fotos.

Die Bilder zeigen Brittany und Patrick in den verschiedensten Lebenslagen. Ob bei der gemeinsamen Geburtstagsparty, dem Besuch diverser Sportevents oder in ihrem Alltag als Eltern – die beiden scheinen ein Herz und eine Seele zu sein. "Wir sind so dankbar, dass du uns gehörst! Wir lieben dich", schrieb Brittany abschließend unter die Bilder und unterstrich damit ihre bedingungslose Liebe zu ihrem Mann und ihrer kleinen Familie.

Brittany und Patrick sind bereits seit ihrer Zeit auf der Highschool ein Paar. Nach acht gemeinsamen Jahren verlobten sich die beiden im September 2020. Etwa ein Jahr, nachdem ihre Tochter Sterling Skye (3) das Licht der Welt erblickt hat, gaben sich die Profisportler auf Hawaii das Jawort. Im November 2022 machte Söhnchen Patrick Lavon das Glück der kleinen Familie perfekt.

Getty Images Patrick Mahomes und Brittany Mahomes, Ehepaar

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes, Patrick Mahomes und ihre Kinder im September 2024

