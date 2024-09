Brittany Mahomes präsentiert Chiefs-Outfit von Töchterchen

Am Donnerstag fand das NFL-Saison-Eröffnungsspiel der Kansas City Chiefs statt. Auf den Quarterback Patrick Mahomes (28) wartete dabei im Publikum eine besonders süße Überraschung: Seine Frau Brittany Mahomes (29) feuerte ihn zusammen mit ihrem gemeinsamen Töchterchen an. In ihrer Instagram-Story teilte die Social-Media-Bekanntheit einen süßen Boomerang, der das Mutter-Tochter-Duo im Stadion zeigt. Ein Detail fällt dabei direkt ins Auge: Sterling (3) trägt nicht nur ein niedliches Kleid in der Farbe der Mannschaft ihres Dads – auf der Vorderseite ist auch in gelben, kursiven Buchstaben "Chiefs" aufgestickt.

Die ehemalige Fußballspielerin und ihre Dreijährige gaben in den vordersten Reihen des Stadions nicht nur ein supersüßes Bild ab: Allem Anschein nach hat Sterling als Maskottchen der Mannschaft auch eine Menge Glück gebracht! Der Saisonauftakt startete aufregend für die NFL-Profispieler. Mit einem knappen Vorsprung von sieben Punkten konnten die Super Bowl-Gewinner das gestrige Match gegen die Baltimore Ravens schließlich aber für sich entscheiden.

Dass der Footballer bei seinen wichtigen Spielen von der ganzen Familie unterstützt wird, ist keine Seltenheit. Brittany ist nicht nur selbst erfolgreiche Sportlerin – sie ist auch Spielerfrau durch und durch. Üblicherweise tragen bei den Spielen nicht nur die Kids, sondern auch die 28-Jährige Chiefs-Outfits. Bald darf sich Patricks privater Fanclub sogar über noch ein Mitglied freuen: Das Paar erwartet aktuell Baby Nummer drei! Damit ist die Familienplanung aber abgeschlossen – zumindest wenn es nach dem gebürtigen Texaner geht. "Ich bin fertig, das kann ich sagen. [...] Ich sagte drei und ich bin fertig", stellte er bei einer Pressekonferenz seiner Mannschaft klar.

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes und ihr Ehemann, NFL-Star Patrick Mahomes

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihrem Sohn Patrick Lavon und Tochter Sterling

