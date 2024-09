Nach Affäre von Dave: Jordyn Blum ohne Ehering unterwegs

Jordyn Blum, die Ehefrau von Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl (55), wurde nach dem Fremdgeh-Skandal um den Musiker ohne ihren Ehering gemeinsam mit Tenniscoach Christopher Crabb gesichtet. Auf Fotos, die Page Six vorliegen, sieht man die beiden Sportskanonen auf einem Tennisplatz in Studio City, Kalifornien. Das ehemalige Model schmiss sich für die Sportstunden in einen schwarzen Tennisrock, den sie mit einem grauen Tanktop kombinierte.

Laut einem Insider, der sich gegenüber Daily Mail äußerte, sollen Dave die Trainingssessions seiner Frau schon lange ein Dorn im Auge sein. "Dave Grohl ist schon seit Ewigkeiten eifersüchtig auf Jordyns heißen Tennistrainer", verriet die Quelle und fügte hinzu: "Sie haben sich seinetwegen gestritten, und Dave glaubt, dass sie geflirtet haben. Jordyn hat ihm gesagt, dass er verrückt sei, das überhaupt zu denken. Aber Dave ist hartnäckig geblieben."

Dave selbst ist jedoch kein Unschuldslamm: Vergangene Woche machte der 55-Jährige ein krasses Geständnis auf Instagram: Dave betrog seine Ehefrau Jordyn und zeugte eine uneheliche Tochter. "Ich bin kürzlich Vater einer unehelichen Tochter geworden", gab der Künstler offen zu und ergänzte: "Ich liebe meine Frau und meine Kinder – und ich werde alles dafür tun, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und mir ihre Vergebung zu verdienen."

Getty Images Dave Grohl und Jordyn Blum, 2016

Getty Images Dave Grohl mit seiner Ehefrau Jordyn Blum und den gemeinsamen Kindern

