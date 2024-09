Nach Verhaftung: P. Diddy ist in therapeutischer Behandlung

P. Diddy (54) steht derzeit vor schwerwiegenden Anklagen wegen sexueller Verbrechen. Der Musikmogul wurde am Montag verhaftet und am folgenden Tag wegen Sexhandels, Beteiligung an einem Erpresserkomplott und Förderung der Prostitution angeklagt. Während seiner Anhörung am Dienstag erklärte sein Anwalt Marc Agnifilo laut People, dass der Musiker "in Behandlung und Therapie" sei, um sich mit einigen Problemen auseinanderzusetzen. Nähere Details gab er jedoch nicht preis. Trotz seines Plädoyers auf nicht schuldig wurde ihm die Kaution verweigert und er bleibt in Haft, bis ein Prozess stattfindet.

Laut der Anklage, die unter anderem TMZ vorliegt, soll P. Diddy Opfer dazu gezwungen haben, an sogenannten "Freak-offs" teilzunehmen – sexuell aufgeladenen Darbietungen, die laut Gerichtsdokumenten oft ohne Wissen der Opfer gefilmt wurden. Die Anklage wirft dem Sänger zudem vor, seit 2009 wiederholt Opfer körperlich misshandelt zu haben, darunter durch Schläge, Tritte und das Werfen von Gegenständen. Die Staatsanwaltschaft behauptet zudem, dass bei seiner Verhaftung in einem Hotelzimmer in Manhattan Drogen gefunden wurden.

P. Diddy hat über die Jahre hinweg als Musikproduzent und Unternehmer immense Erfolge verbucht. Doch sein Privatleben wurde immer wieder von Skandalen überschattet. Ein besonders schwerwiegender Vorfall soll sogar auf Kamera festgehalten worden sein: Laut der Anklage soll er 2016 in einem Hotel in Los Angeles eine Frau getreten, sie über den Boden geschleift und eine Vase nach ihr geworfen haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige