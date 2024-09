Mitten in Sexhandel-Prozessen: P. Diddy wurde verhaftet

Gegen P. Diddy (54) wurden in den vergangenen Monaten schwere Vorwürfe erhoben. Nun kommt es für den US-Rapper noch dicker: Wie unter anderem People berichtet, wurde Sean Love Combs, wie er bürgerlich heißt, am Montag im New Yorker Stadtteil Manhattan in einem Hotel festgenommen. Sein Anwalt bestätigte dies bereits. Das Ganze kommt, nachdem er von einer Grand Jury wegen sexuellen Missbrauchs und Menschenhandels angeklagt wurde. "Heute Abend haben Bundesagenten Sean Combs auf der Grundlage einer versiegelten Anklageschrift des Southern District of New York verhaftet", erklärte US-Staatsanwalt Damian Williams in einem Statement. Aktuell könne man nichts Weiteres dazu sagen.

In den vergangenen Monaten geriet P. Diddy immer wieder in das Kreuzfeuer der Medien. Viele mutmaßliche Opfer meldeten sich und klagten den Sänger wegen sexuellen Missbrauchs an. Seither wird in dem Fall ermittelt, auch wenn seine Verteidiger versuchten, dies abzuwenden. "Wir sind enttäuscht über die Entscheidung der US-Staatsanwaltschaft, Herrn Combs zu verfolgen, was wir für eine ungerechte Verfolgung halten", erklärte sein Anwalt dem Magazin dazu.

Im September wurde bereits ein erstes Urteil gefällt. So muss P. Diddy in einem Fall sexueller Nötigung 100 Millionen Dollar zahlen, wie unter anderem TMZ berichtete. Kläger war Derrick Lee Cardello-Smith. Er warf dem 54-Jährigen vor, er habe ihn 1997 auf einer Party unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht. Gegen das Gerichtsurteil klagte P. Diddy schließlich.

P. Diddy, Rapper

P. Diddy, Musiker

