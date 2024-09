"Wie früher": Ist Stefan Raabs neue Show ein voller Erfolg?

Stefan Raab (57) ist mit seiner neuen Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" zurück im deutschen Fernsehen. Heute erschien auch schon die erste Folge auf RTL+. Direkt zu Beginn begeisterte der Entertainer mit einer Rubrik, welche die Zuschauer stark an TV Total erinnern dürfte und auch später ist der Geist einer weiteren von Stefans erfolgreichen Sendungen, nämlich Schlag den Raab, anwesend – die Fans sind begeistert! "Die neue Show von Stefan Raab ist schon nach zehn Minuten lustiger und unterhaltsamer als die drei Stunden Eventshow vom Samstag. Endlich ist er wieder da. Herrlich. Ganz in seinem Element. Die Kulisse sieht auch sehr schick aus" oder auch "Es ist, als hätten wir 2015 – die Welt ist noch in Ordnung. [...] Ich liebe alles daran und bin sehr glücklich", schwärmen die Nutzer auf X.

Auch auf Stefans Instagram-Account häufen sich begeisterte Kommentare. "Mega, wie früher bei 'TV Total'. Ich bin wieder voll drin" oder "Endlich hat der Mittwochabend wieder einen Sinn. Man fühlt sich einfach wieder zurückversetzt. Es ist alles wie früher, als ob man zehn Jahre im Koma gelegen hätte", schreiben dort die User. Allein eine Sache scheint Stefans Fans sauer aufzustoßen: Dass seine neue Show ausschließlich auf RTL+ zu sehen ist.

Stefans großes Comeback im Boxring mit Regina Halmich (47) erntete dagegen gemischte Meinungen. "Einfach peinlich. [...] Viel zu viel Tamtam für dünne Unterhaltung. Ein Ex-TV-Held in der Midlife-Crisis" und "Selten so eine lächerliche Veranstaltung gesehen, die voll mit Werbung und Eigenwerbung war. Zwei Stunden lässt man die Zuschauer warten, bis das startet, worum es eigentlich ging", beschwerten sich die Zuschauer auf Instagram. Wiederum andere bezeichnen Stefans ersten Auftritt seit 2015 als "legendär".

RTL / Raab Entertainment Der deutsche TV-Star Stefan Raab

Raab Entertainment / Willi Weber Stefan Raab beim "Clark Final Fight" im September 2024

