Das halten Reese Witherspoons Kids von ihrer neuen Romanze

Seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass Reese Witherspoon (48) wieder verliebt sei. Anfang September wurde das Feuer nochmal richtig angefacht, als sie Händchen haltend mit dem deutschen Unternehmer Oliver Haarmann in New York abgelichtet wurde. Die Schauspielerin selbst hat sich noch nicht dazu geäußert. Wie eine Quelle gegenüber Life & Style jetzt ausplaudert, habe sie allerdings den Segen ihrer drei Kinder, die Romanze offiziell zu machen. Der Unternehmer soll vor allem aus einem Grund bei den Sprösslingen gut ankommen: "Oliver verwöhnt Reese total und liebt es, mit ihr in die besten Restaurants der Stadt zu gehen. Sie hat sehr viel Spaß", meint der Informant.

Obwohl ihre Kids also voll an Board sind, soll Reese selbst etwas zögern. "Noch wirft sie mit dem L-Wort nicht wirklich um sich. Aber sie ist sehr gespannt zu sehen, wohin die Sache mit Oliver noch geht", verrät die Quelle. Der Unternehmer könnte der erste Mann an ihrer Seite seit der Trennung von Jim Toth (54) im vergangenen Jahr sein. Die "Natürlich blond"-Darstellerin und der Filmproduzent waren zwölf Jahre miteinander verheiratet und hießen einen gemeinsamen Sohn auf der Welt willkommen, bevor die Ehe in die Brüche ging.

Dass Reese ihren Kindern sehr nahesteht, ist allseits bekannt. Immer wieder teilt sie süße Beiträge im Netz zu Ehren von Ava (25), Deacon (20) und Tennessee (11) und zeigt sich äußerst stolz, deren Mama zu sein. Im August durfte Deacon sogar mit dem Filmstar auf den roten Teppich und für die Fotografen posieren. Während Reese' Tochter Ava sich als Content Creatorin einen Namen macht, zieht es Deacon eher in Richtung Musik. Im vergangenen Jahr brachte der 20-Jährige seine erste Platte "A New Earth" raus.

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

Getty Images Reese Witherspoon und ihr Sohn Deacon Phillippe bei der "Blink Twice"-Premiere

