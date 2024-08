Reese Witherspoon strahlt mit Sohn Deacon bei Filmpremiere

Reese Witherspoon (48) ist stolz auf ihren Nachwuchs. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Ryan Phillippe (49) hat die Schauspielerin Tochter Ava (24) und Sohn Deacon Phillippe (20) sowie Nesthäkchen Tennessee (11) mit ihrem Ex-Mann Jim Toth (54). Gemeinsam mit Deacon besucht sie nun die Premiere des neuen Films ihrer guten Freundin Zoe Kravitz (35). Auf dem roten Teppich in Los Angeles strahlt das Mutter-Sohn-Gespann um die Wette. Reese glänzt in einem schicken Zweiteiler aus schwarzem Leinen, während Deacon einen etwas lässigeren Look wählt. Der 20-Jährige kombiniert ein blaues Polohemd mit weißen Jeans und einem hellen Paar Sneaker.

Vor rund zwei Jahren hatte Deacon seinen High-School-Abschluss gefeiert. Für das Studium zog es den Promi-Spross von seiner Heimat an der Westküste Richtung Osten: Seit einigen Monaten studiert er nun bereits an der renommierten New York University. Ganz nach dem Vorbild seiner Eltern Reese und Ryan wünscht sich Deacon einen kreativen Beruf. Sein Schauspieldebüt feierte er bereits in der Netflix-Serie "Noch nie in meinem Leben" – und als wäre das noch nicht genug, ist er auch noch ein begabter Musiker. "Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Musik. [...] Diese ist unglaublich. Ich freue mich darauf, dass die Leute sie demnächst zu hören bekommen. Das ist wirklich gutes Zeug. Ich bin sehr stolz", schwärmte Papa Ryan bereits gegenüber Entertainment Tonight.

Egal ob auf Hollywood-Partys, bei Premieren oder ganz privat beim Abendessen – Reese zeigt sich gerne mit ihren hübschen Sprösslingen an ihrer Seite. Und auch mit ihrem Ex Ryan scheint sich die Oscar-Preisträgerin nach wie vor gut zu verstehen. Zudem scheint es in Sachen Liebe für Reese derzeit nach Plan zu verlaufen: In den vergangenen Wochen wurde sie einige Male bei Dates mit dem deutschen Finanzier Oliver Haarmann erwischt.

Getty Images Reese Witherspoon und Deacon Phillippe

Getty Images Deacon Phillippe, Sohn von Reese Witherspoon

