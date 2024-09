Bald offiziell? Reese Witherspoon und Oliver halten Händchen

Die Gerüchte um Reese Witherspoons (48) Liebesleben verdichten sich. Ende Juli dieses Jahres tauchten die ersten Fotos auf, die Oliver Haarmann an der Seite der Schauspielerin zeigten. Neue Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen die "Natürlich blond"-Darstellerin und den gebürtigen Deutschen nun Händchen haltend in New York City. Reese und Oliver spazieren zum Zeitpunkt der Fotos aus einem Gebäude heraus – währenddessen kommt die Schauspielerin gar nicht mehr aus dem Lächeln heraus.

Gemeinsam gaben Reese und Oliver ein stimmiges Bild ab: Sie trägt ein schwarzes Minikleid mit hohen Schuhen und er kombiniert eine beigefarbene Hose mit einem hellblauen Hemd sowie einem dunkelblauen Sakko. Auf den ersten gemeinsamen Fotos der beiden zeigten sich Reese und Oliver noch mit einem gewissen Sicherheitsabstand. Gemeinsam schlenderten sie auf den Straßen des Big Apple, nachdem sie sich ein romantisches Dinner in einem New Yorker Restaurant gegönnt hatten, wie das gleiche Newsportal berichtete.

Im April vergangenen Jahres reichte Reese die Scheidung von ihrem einstigen Ehemann Jim Toth (54) ein. Zwölf Jahre ging das Paar gemeinsam durchs Leben und durfte sogar einen gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen. Für Reese ist es bereits das dritte Kind. Mit ihrem Ex Ryan Phillippe (49) bekam sie ebenfalls zwei Kinder. Vor wenigen Monaten hieß es eigentlich, dass Reese sich nicht direkt in eine neue Beziehung stürzen möchte, aber für Verkupplungsversuche von Freunden offen sei. Ist Oliver vielleicht ein Bekannter aus dem Freundeskreis der 48-Jährigen?

Getty Images Reese Witherspoon im Januar 2024

Getty Images Jim Toth und Reese Witherspoon, April 2016

