So gehen Katja und Dennis Gries mit ihrer Fernbeziehung um

Bei Die Bachelors fand Dennis Gries in Katja Geretschuchin (29) die richtige Partnerin. Doch aktuell trennen die zwei Turteltauben über 580 Kilometer – der Muskelmann lebt in Kempten im Allgäu, die Beauty in Düsseldorf. Diese Entfernung auszuhalten, ist für das Paar manchmal gar nicht so einfach. "Nach fünf Tagen ist die Sehnsucht schon sehr groß", verrät Katja gegenüber RTL. Daher versuchen die beiden, nie mehr als eine Woche voneinander getrennt zu sein. "Wir verbringen so viel Zeit zusammen, dass ich's fast gar nicht als eine Fernbeziehung betiteln würde", schwärmt Dennis.

Doch wie stellen sich die beiden Reality-TV-Teilnehmer ihre Zukunft in puncto Wohnort vor? "Wir haben uns noch nicht geeinigt. Erst mal müssen wir uns beide im Klaren darüber sein, wohin es für uns geht, bevor wir das sozusagen dann auch mit der Öffentlichkeit teilen", meint Katja. Denn was den Job angeht, sei Dennis derzeit an das Allgäu gebunden – zudem sei er sehr heimatverbunden und liebe die Leute dort. Dennoch steht für das Paar fest, dass sie in näherer Zukunft ein gemeinsames Zuhause haben wollen.

Bislang können Katja und Dennis die Fernbeziehung also gut managen. Die zwei sind froh, ihr Leben und ihren Alltag nun endlich miteinander teilen zu können – denn das war nicht immer der Fall. Seit dem Ende der Dreharbeiten für "Die Bachelors" sind sie ein Paar, mussten ihre Liebe jedoch, bis das Finale ausgestrahlt wurde, geheim halten. "In den letzten paar Wochen nervt es natürlich schon. Man kann nicht zu zweit einkaufen oder zum Sport gehen, da nur der eine raus darf und der andere nicht", erzählte Dennis kürzlich im Promiflash-Interview. Aber er gab auch zu bedenken: "Das Schöne ist, wir haben uns jetzt noch intensiver kennengelernt."

Instagram / dennis.gries Dennis Gries und Katja Geretschuchin beim Auftaktspiel der Fußball-EM 2024

RTL Dennis Gries und Katja bei "Die Bachelors"

