Finale: Dieses "Beauty & The Nerd"-Paar gewinnt 50.000 Euro

Sie krallen sich den Sieg! Bei Beauty & The Nerd steht das große Finale an und zum Schluss kämpfen nur noch Kim Virginia Hartung (29) mit Nerd Collin gegen das andere Team, bestehend aus Salvatore Vassallo und Joelle. In spannenden Challenges müssen die Kandidaten ihr Wissen, ihre Kraft und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Schließlich sammeln am Ende Kim Virginia und Collin die meisten Punkte und holen sich den Sieg!

"Ich bin richtig stolz. Was soll ich sagen?", kann Collin seine Freude kaum in Worte fassen. Kim Virginia betont derweil: "Dass wir als Chaotenteam gewinnen... Wir hatten auch einfach so viel Spaß dabei!" Nerd Collin hat schon eine genaue Vorstellung, was er mit seinem Teil der 50.000 Euro anfangen will: Er will seiner Oma ein neues Auto kaufen! Kim Virginia hingegen will ihr Geld an die anderen Nerds verteilen.

Salvatore ist nach seiner knappen Niederlage zwar enttäuscht, kann dem Projekt aber auch Positives abgewinnen. "Ich habe hier wirklich fürs Leben gelernt. Der Gewinn war jetzt erst mal nicht das Wichtigste", betont der Temptation Island-Star. Scheint, als würden alle Kandidaten etwas bei "Beauty & The Nerd" gewonnen haben.

Anzeige Anzeige

ProSieben Kim Virginia Hartung, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

ProSieben Collin, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige