Nach Dave Grohls Affäre: Schreibt Ehefrau Jordyn ein Buch?

Diese Neuigkeit könnte Dave Grohl (55) nervös machen: Vor knapp zwei Wochen ließ der Foo-Fighters-Frontmann die Bombe platzen, dass er eine Affäre hatte, aus der sogar ein gemeinsames Kind hervorgegangen ist. Wie ein Insider gegenüber der Daily Mail berichtet, könnte die Ehefrau des Rockstars, Jordyn Blum (48), nun öffentlich auf diese Enthüllung reagieren. Dem ehemaligen Model soll ein Millionen-Deal für ein Buch über ihre Erfahrungen angeboten worden sein. Angeblich habe der Verlag Simon & Schuster Interesse an ihrer Geschichte. Die dreifache Mutter überlege allerdings noch, ob sie das Angebot annehmen soll.

Die Quelle vermutet, dass die Ehefrau des Sängers viel zu erzählen hätte. "Jordyn kann einiges über ihre Ehe mit Dave berichten. Wenn sie sich entscheidet, den Deal zu akzeptieren, wird es einen intimen Einblick in ihr über 20-jähriges gemeinsames Leben mit einer Rock 'n' Roll-Ikone geben." Die 48-Jährige habe viel Zeit damit verbracht, ihre Ehe zum Wohle ihrer Töchter zusammenzuhalten. Der "Best Of You"-Interpret und die Blondine sind seit über zwanzig Jahren verheiratet und haben drei gemeinsame Sprösslinge – Violet Maye, Harper Willow und Ophelia Saint.

Den Seitensprung gestand Dave seinen Fans auf Instagram. "Ich bin kürzlich Vater einer unehelichen Tochter geworden", offenbarte der 55-Jährige und fügte hinzu, dass er sich um das Kind kümmern wolle. Gleichzeitig hoffte der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger: "Ich liebe meine Frau und meine Kinder – und ich werde alles dafür tun, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und mir ihre Vergebung zu verdienen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jordyn Blum und Dave Grohl mit ihren Töchtern Harper, Ophelia und Violet

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Grohl, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige