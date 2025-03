Meghann Fahy nimmt ihre alten Red-Carpet-Looks aufs Korn

Meghann Fahy (34) nimmt sich selbst nicht zu ernst – das beweist die Schauspielerin mit einem humorvollen Post auf Instagram. In dem Videoclip zeigt die "The White Lotus"-Darstellerin eine Handvoll ihrer alten Red-Carpet-Looks und kommentiert diese. Unter anderem zeigt sie ein kontroverses Outfit, das sie 2023 zu den Fashion Los Angeles Awards trug. Meghann kombinierte damals eine lange schwarze Schlaghose mit einem winzigen Bikini-Top. "Ehrlich gesagt, jemand hat mir mein Oberteil geklaut", scherzt sie über ihren gewöhnungsbedürftigen Look.

Viele der Outfits, die Meghann heute nicht mehr leiden kann, stammen aus einer Zeit, in der sich die 34-Jährige noch selbst für Events und rote Teppiche einkleidete. Mittlerweile arbeitet sie jedoch mit dem Stylisten Thomas Carter Phillips zusammen, der auch andere Stars wie Millie Bobby Brown (21) und Emmy Rossum (38) betreut. Doch nicht alle ihrer alten Outfits findet Meghann kritikwürdig. So zeigt sie ein Foto von sich selbst bei den BAFTA Awards – dort trug die The Bold Type-Bekanntheit ein asymmetrisches Abendkleid von Saint Laurent mit einem Cut-out an der Taille. "Das ist süß, ich mag das", findet sie und lächelt anerkennend.

Privat läuft es bei Meghann derzeit gut. Die Blondine ist glücklich vergeben und zeigt sich immer wieder mit ihrem Liebsten, dem Schauspieler Leo Woodall (28), an ihrer Seite. Vor rund anderthalb Jahren machten die zwei ihre Liebe öffentlich, obwohl sie sich zu diesem Zeitpunkt schon länger gedatet hatten. "Am Anfang ihrer Beziehung wollten sie ihre Liebe privat halten, weil sie noch ganz frisch war und sie nicht genau wussten, was daraus werden würde. Sie wollten mit ihrer Beziehung nicht von der Serie und der Handlung ablenken", erklärte damals ein Insider gegenüber Daily Mail – denn Meghann und Leo waren gemeinsam in der Hitserie "The White Lotus" zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghann Fahy bei den Bafta Film Awards

Anzeige Anzeige

BFA/ Action Press Meghann Fahy und Leo Woodall

Anzeige Anzeige