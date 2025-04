Meghann Fahy hofft auf ein "The White Lotus"-Comeback

Meghann Fahy (34), bekannt aus der zweiten Staffel von "The White Lotus", hat sich bei der Premiere ihres neuen Films "Drop" in Los Angeles zu einem möglichen Comeback in der beliebten HBO-Serie geäußert. "Ich bin immer dabei, immer", verriet die Schauspielerin gegenüber People. Meghann spielte in der Serie die Rolle der Daphne Sullivan, einer scheinbar perfekten Vorzeigemutter, deren Welt inszeniert, aber nicht so makellos ist, wie sie scheint. Gerüchte über eine mögliche "All-Star-Staffel" wurden zuletzt immer lauter, nachdem Patrick Schwarzenegger (31) – Darsteller aus der dritten Staffel – gegenüber The Hollywood Reporter erzählte, dass sich Serienmacher Mike White eine solche Option offenhalten wolle.

Laut Patrick hätte Mike darüber gescherzt, dass es ein Traum wäre, Schauspieler wie Jake Lacy, Theo James (40) und ihn in einer solchen Staffel gemeinsam auftreten zu lassen. Theo spielte in der zweiten Staffel den Ehemann von Meghanns Figur, Cameron Sullivan, dessen Untreue während der Serie ans Licht kam und für Spannungen sorgte. Meghann, die ein bekennender Fan der Serie selbst ist, sprach auch über ihre Gefühle zum Ende der aktuellen dritten Staffel und erklärte: "Ich war am Boden zerstört über die Menschen, die wir verloren haben, aber genau das ist ja irgendwie immer der Punkt." Sie lobte sowohl das Drehbuch als auch die Besetzung der jüngsten Staffel.

Seit ihrem Durchbruch in der Serie hat Meghann eine wachsende Fangemeinde. Neben der Schauspielerei spricht sie häufig über ihre Leidenschaft für das Reisen und die Verbindung zu ihren engen Freunden. Ihr Auftritt als Daphne brachte ihr viel Lob ein, insbesondere für ihre Fähigkeit, eine komplexe Figur zu verkörpern, die trotz äußerer Perfektion mit inneren Konflikten zu kämpfen hat. Mike, der kreative Kopf hinter "The White Lotus", ist für seine vielschichtigen Charaktere bekannt und scheint es zu genießen, seine Schauspieler in unerwartete Rollen zu werfen. Fans dürften gespannt sein, ob Meghann in einer möglichen All-Star-Staffel diese Facetten wieder zeigen darf.

Getty Images Mike White im November 2013

Getty Images Meghann Fahy, Schauspielerin

