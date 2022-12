Fans sicher: Geht da was bei Leo Woodall und Meghann Fahy?

Ist Meghann Fahy (32) etwa in festen Händen? Die Schauspielerin ist in der zweiten Staffel der Serie "The White Lotus" zu sehen. Dort spielt sie die manipulative Hausfrau Daphne Sullivan. In der beliebten Show spielt auch Leo Woodall mit, der die Rolle des Jack verkörpert. Im Netz posieren die beiden Serienstars immer mal wieder miteinander – doch ihre Fans sind überzeugt, dass da mehr läuft: Sind Meghann und Leo etwa ein Paar?

Denn neben dem einen oder anderen Schnappschuss, den Meghann und Leo gemeinsam posteten, fiel ihren Fans nämlich noch etwas auf: zahlreiche Instagram-Kommentare der beiden! "Ich liebe euch! Und die Bilder! Und euch!", schrieb Meghann etwa unter Fotos vom Cast. Leo beantwortete das mit "Ich liebe dich zurück" und einem roten Herz-Emoji.

Obwohl dies nicht der einzige Austausch dieser Art war, lässt sich schwer sagen, welche Bedeutung den Kommentaren beizumessen ist. Schließlich meinte Meghann mit ihren Aussagen in der Regel den ganzen Cast der Serie – und Leo könnte in dessen Namen geantwortet haben. Außerdem wird das Wort "love" im Englischen deutlich lockerer genutzt als "lieben" im Deutschen.

Getty Images Meghann Fahy beim New York Magazine's Vulture Festival 2022

Getty Images Leo Woodall im November 2022 in London

Getty Images Meghann Fahy im November 2022 in Los Angeles

