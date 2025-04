Darum hat Meghann Fahy gerne einen Hollywoodstar als Partner

Meghann Fahy (34) und Leo Woodall (28) genießen es, sowohl privat als auch beruflich eng miteinander verbunden zu sein. Das Schauspieler-Duo, das sich 2022 am Set der zweiten Staffel von "The White Lotus" kennenlernte, hält seine Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nachdem sie ihre Liebe im Februar 2024 erstmals auf Instagram offiziell machten, zeigte das Paar kürzlich durch Urlaubsfotos, dass sie noch immer glücklich miteinander sind. Ein seltener Einblick von Meghann in ihr Liebesleben sorgte nun allerdings für Aufsehen: Sie sprach im Interview mit CBS Mornings über die Vorteile eines Partners aus derselben Branche.

Meghann betonte, wie wohltuend es sei, jemanden an ihrer Seite zu haben, der die Eigenheiten der Schauspielwelt versteht. "Ich denke, es ist einfach großartig, wirklich tief verstanden zu werden", verriet sie. Sie erklärte, dass es in ihrer Branche viele "seltsame Dinge" gebe, die Außenstehende womöglich nicht nachvollziehen könnten: "Es ist wirklich etwas Schönes, mit jemandem zusammen zu sein, der das wirklich begreift." Leo äußerte sich in einem früheren Interview ähnlich und meinte, es sei wichtig, die Privatsphäre in der Beziehung zu wahren. Soziale Medien und öffentliche Inszenierungen stünden dem Schutz der Partnerschaft oft im Weg, weshalb beide ihre Liebe bewusst aus der Aufmerksamkeit der Medien heraushalten.

Leo und Meghann verbindet nicht nur ein gemeinsamer Karriereweg, sondern auch die Leidenschaft für gute Geschichten. Der Brite, der ab Februar 2025 im Film "Bridget Jones: Mad About the Boy" zu sehen ist, hat bewiesen, dass er auch in großen Franchises glänzen kann. Meghann hingegen widmet sich ebenfalls einem neuen Kinohighlight: Mit dem Thriller "Drop", in dem sie an der Seite von Brandon Sklenar (34) spielt, zeigt sie sich von einer ganz anderen Seite. Trotz ihrer Karrieren, die die beiden oft fordern, scheint das Paar einen gemeinsamen Nenner gefunden zu haben: Verständnis füreinander, das weit über die glitzernde Fassade Hollywoods hinausreicht.

Instagram / meghannfahey Die Schatten von Meghann Fahy und Leo Woodall, Januar 2025

Instagram / leowoodall Die Schauspieler Leo Woodall und Meghann Fahy

