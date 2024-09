So steht Influencer Twenty4tim zu dem Thema Familienplanung

Twenty4tim (24) gibt seinen Fans einen ehrlichen Einblick in seine Zukunftsplanung! Der Influencer ist bekannt dafür, eigentlich alles mit seiner Fangemeinde im Netz zu teilen: sowohl die lustigen und schönen Seiten als auch die schwierigen Themen des Lebens. In einem Q&A auf Instagram stellte sich der Content Creator erneut den neugierigen Fragen seiner Community. Ein Follower wollte von ihm wissen, ob er sich denn in der Zukunft Kinder wünsche. Darauf hatte Tim eine ganz klare Antwort: "Sehr gerne, ja."

Doch ganz so einfach ist es wohl doch nicht: Noch liegt dieser Traum nämlich in weiter Ferne, schließlich geht Tim derzeit noch als Single durchs Leben. Außerdem betonte der 24-Jährige, dass er noch nicht wisse, wie seine Zukunft letztendlich aussehe. Auch ob seine zukünftige Liebe ein Mann oder eine Frau sein werde, wisse er noch nicht: "Daher müsste ich ja auch je nach Situation über eine Adoption (oder Anderes) nachdenken."

Statt auf die Liebe konzentrierte sich Tim im vergangenen Jahr lieber auf sich selbst. Das Ergebnis: Der Influencer nahm sage und schreibe 25 Kilogramm ab und ist äußerlich kaum wiederzuerkennen. Auf Instagram ließ der einstige Dschungelcamp-Kandidat seine Community an seiner Abnehmreise teilhaben und präsentierte erst vor einigen Wochen mit einem Vorher-Nachher-Bild seinen unglaublichen Abspeckerfolg. "Von 103 Kilogramm auf 78 Kilogramm", berichtete er voller Stolz unter dem Beitrag.

Getty Images Twenty4tim im Juni 2024

Instagram / twenty4tim Vorher-Nachher-Bild von Twenty4tim im September 2024

