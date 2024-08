Monatelang in Klinik: Heinz Hoenig darf bald nach Hause

Schon seit Monaten liegt Heinz Hoenig (72) wegen starker gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus. Doch nun gab seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) ein freudiges Update: Der Schauspieler darf bald zu seinen Liebsten nach Hause! "Das Entfernen der Trachealkanüle war ein Meilenstein, auch dafür, nach Hause zu dürfen. Dass Heinz diesen Schritt, vor allem auch in diesem schnellen Tempo gemeistert hat, haben wir dem spezialisierten Team der Pneumologie zu verdanken", verkündete Annika freudig im Bild-Interview. Sollte sich Heinz' Zustand weiterhin stetig verbessern, wird er in rund zwei Wochen mit einem Krankentransport nach Hause verlegt.

Trotz der guten Neuigkeiten steht dem 72-Jährigen noch eine schwere Zeit bevor: Er muss sich in den kommenden Wochen einer dringend notwendigen Aorta-OP unterziehen. "Die OP ist notwendig, um überhaupt gesund zu werden. Die Durchführung ist davon abhängig, wie schnell sich Heinz erholen und sich sein Zustand stabilisieren wird", erklärte Annika weiter im Interview. Die 39-Jährige ist sich sicher: Der "7 Zwerge – Männer allein im Wald"-Star wird wieder gesund. "Ich werde die Aussage eines Arztes zu Beginn der Odyssee nie vergessen. Er nahm das Wort 'aussichtslos' in den Mund. Da bin ich aufgestanden und habe ihm gesagt: 'So lange mein Mann atmet und noch Blut durch seine Venen fließt, ist nichts aussichtslos!'", erinnerte sich Annika im Interview.

Schon vor wenigen Tagen hatte die zweifache Mama deutlich gemacht, dass ihr Mann unbedingt nach Hause will. "Sein größter Wunsch ist es, nach Hause zu kommen und wieder bei seiner Familie zu sein. Wann genau das sein wird, wissen wir noch nicht genau. Ich denke, dass Heinz zu Hause am besten Ruhe genießen kann und sich in seiner vertrauten Umgebung am wohlsten fühlt", berichtete Annika gegenüber dem Blatt. Sie wolle nun ihr "Bestes geben, ihn zu Hause genesen zu lassen und seine Kräfte zu mobilisieren, damit er für die große, risikoreiche Operation gewappnet ist".

