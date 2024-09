Bringt Sabrina Carpenter Song mit Christina Aguilera raus?

Sabrina Carpenter (25) und Christina Aguilera (43) haben auf TikTok eine mögliche Zusammenarbeit angeteasert. In dem kurzen Clip verwendet Sabrina einen Audioausschnitt aus einer Folge von The Kardashians und imitiert dabei die Stimme von Kylie Jenner (27): "Ich bin besessen von meiner Mutter. Ich bin ihr Favorit. Wir haben tatsächlich eine Beziehung, als hätte sie keine anderen Kinder." Christina teilte dieses Video in ihren Social-Media-Stories und schrieb dazu: "Ich glaube, du verstehst das nicht – ich bin besessen."

Für die Fans ist dieses Gespräch zwischen den beiden Superstars eindeutig: Sie sind sich sicher, dass Sabrina und Christina einen gemeinsamen Song herausbringen werden – und rasten deswegen schon komplett aus! "Eure Zusammenarbeit wird das Internet sprengen", "Der Gesang bei dieser Kollaboration wird so krass sein" oder "Oh mein Gott, das haben wir gebraucht", lauten nur einige der begeisterten Reaktionen. Ein weiterer User schließt sich an und ist vor allem von der optischen Ähnlichkeit der Sängerinnen verblüfft: "Ihr seht aus, als könntet ihr Schwestern sein."

Für die 25-Jährige ist die vermutete Zusammenarbeit besonders bedeutsam, da sie Christina seit ihrer Kindheit bewundert. In einem Interview mit dem Paper Magazine verriet Sabrina nämlich, dass die "Candyman"-Interpretin eines ihrer ersten Idole und Ikonen gewesen sei. "Ich war elf Jahre alt und konnte ihren Namen nicht aus meinem Mund bekommen", erinnerte sich die Blondine in dem Gespräch zurück.

Christina Aguilera, Sängerin

Sabrina Carpenter im September 2024

