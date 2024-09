Das sind die neuen Verführer bei "Temptation Island V.I.P."

Bald geht Temptation Island V.I.P in die nächste Runde. In wenigen Wochen testen sich wieder einige Promi-Pärchen auf der Insel der Verführung und müssen so manchen Reizen widerstehen. Wie auf dem offiziellen Instagram-Account nun verraten wird, schlüpfen diesmal auch einige bekannte Gesichter in die Rollen der Verführer und Verführerinnen. Zum Beispiel wird Are You The One?-Kandidatin Lisa-Marie versuchen, den ein oder anderen Kerl um ihren Finger zu wickeln. Verführerin Lisa dürfte einigen Zuschauern ebnso bekannt vorkommen, denn sie war bereits beim Bachelor zu sehen. Was den Fans allerdings schon auffällt: Die jüngste Verführerin ist gerade mal 19 Jahre alt! Luise macht augenblicklich noch ihr Abitur.

Auf der männlichen Seite ist ein genauso bunter Mix dabei. Zwischen einigen Influencern wimmelt allerdings auch ein früherer Love Island-Kandidat herum: Chris Hacker ist laut seinem Beitrag auf dem Account der Show bereits im echten Leben ein Treuetester – seine Erfahrung will er nun anscheinend auf die Probe stellen. Unter den Verführern sind Benni und Juppi die Jüngsten, mit zarten 22 Jahren. Die Fans zeigen sich auf jeden Fall angetan von den Verführern und scheinen die neue Staffel der Show kaum noch erwarten zu können. "Sehr hübscher und frischer Cast", schreibt ein Supporter, während andere meinen: "Das könnte spannend werden!" und "Scharf! Ich bin so gespannt, aber endlich geht es los!"

Lange müssen die Fans auch nicht mehr warten, bis sie sich das Spektakel anschauen können: Schon am 2. Oktober wird die erste Folge über die Bildschirme flimmern. Die Pärchen stehen bereits fest: Mit dabei sind das Bachelor in Paradise- Paar Rebecca Ries und Adrian Alian (28), die Ex on The Beach-Turteltauben Jessica Hnatyk und Germain Wolf sowie der Too Hot To Handle-Star Furkan Akkaya und seine Partnerin Lisa Marie Straube (23). Außerdem ist Sarah-Jane Wollny (25) mit ihrem Freund Tinush am Start.

Instagram / marieexlisaa "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Lisa-Marie, September 2024

Instagram / chrishaxyy "Temptation Island V.I.P."-Verführer Chris Hacker im August 2024

