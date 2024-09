Tinush zweifelte an seiner Beziehung mit Sarah-Jane Wollny

Die fünfte Staffel von Temptation Island V.I.P. steht in den Startlöchern. Neben drei anderen Paaren wollen Sarah-Jane Wollny (25) und Tinush ihre Beziehung dem ultimativen Treuetest unterziehen. In einem Clip auf Instagram verraten die beiden, was ihre persönlichen Unsicherheiten sind, die sie am jeweils anderen Partner zweifeln lassen. Eine Sache liegt Sarah-Jane dabei besonders am Herzen: Tinush könne ihr nicht sagen, dass sie seine Traumfrau sei. "Ich gehe mit dem Wort Traumfrau sehr vorsichtig um", entgegnet der Musiker und erklärt: "Wir hatten in unserer Beziehung oft Phasen, in denen es nicht wirklich gut gelaufen ist und ich auch Gedanken hatte, dass es vielleicht doch nicht passen könnte, weil wir einfach auch zwei sehr unterschiedliche Menschen sind." Ihre Liebe sei jedoch so stark, dass Tinush über die charakterlichen Differenzen mit seiner Partnerin hinwegsehen könne.

Eine bestimmte Strategie habe sich das Paar für die Zeit auf der Insel der Verführung nicht zurechtgelegt. "Wir wollen uns auf das Experiment einlassen, wir wollen unseren Spaß haben und die zwei Wochen einfach genießen", stellt Sarah-Jane klar. Auch Tinush wolle die Sache locker angehen. Seiner Einschätzung nach seien sie beide nicht darauf aus, bei den Verführerinnen und Verführern "auf Angriff" zu gehen. Nichtsdestotrotz fürchtet Sarah-Jane ein Szenario ganz besonders: "Natürlich wäre ich enttäuscht und superverletzt, wenn er jetzt nur mit einer Verführerin da die ganze Zeit rumhängen würde und ich bemerken würde, dass die beiden eine Connection zusammen aufgebaut haben." Die Reality-Bekanntheit kenne ihren Wert und scheint keine Skrupel zu haben, ihn bei einem Fehltritt in die Wüste zu schicken. Doch vorerst bleiben Sarah-Jane und der "Struggle"-Interpret zuversichtlich. Sollte das Experiment gelingen, seien sie bereit, ihre Beziehung Schritt für Schritt auf das nächste Level zu heben.

Die beiden gehen seit mehr als drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Sie lernten sich 2018 über Instagram kennen, als Tinush Sarah-Jane anschrieb. Nach einem ersten Treffen verloren sich die zwei jedoch zunächst wieder aus den Augen. Zwei Jahre später wagte die Tochter von Silvia Wollny (59) einen neuen Anlauf und kontaktierte Tinush, woraufhin sich eine tiefe Verbindung und schließlich eine Liebesbeziehung zwischen den beiden entwickelte.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny mit ihrem Freund Tinush im Januar 2022

RTL / Kimberly Schäfer Sarah-Jane Wollny und Tinush, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

