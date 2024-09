Nackte Gäste: Khloé Kardashian schwärmte von Diddys Partys

P. Diddy (54) wird nach seiner Verhaftung in New York wegen angeblichen Sexhandels und Erpressung angeklagt und seine berüchtigten Partys werden nun infrage gestellt. Jetzt tauchen mehrere alte Clips von Khloé Kardashian (40) und Kourtney Kardashian (45) im Netz auf, in denen die Schwestern bei Keeping Up with the Kardashians von früheren Partys des Rappers schwärmen. Die Aussagen liegen rund zehn Jahre zurück. Auf TikTok kursiert beispielsweise ein Video, in dem Khloé erzählt: "Ich bin um 5:30 Uhr morgens in ein Flugzeug gestiegen. Diese Party – ich glaube, die Hälfte der Leute dort war splitterfasernackt. Du hättest es geliebt."

Auch auf Instagram sorgt ein früherer Beitrag der Unternehmerin für Aufruhr, der ebenfalls mehrere Jahre alt ist: Khloé posiert mit ihren Schwestern Kim Kardashian (43) und Kylie Jenner (27) in schicken Abendkleidern. An der Seite der drei Frauen grinst auch kein Geringerer als Diddy in die Kamera. "Nichts geht über eine Diddy-Party!", kommentierte die 40-Jährige ihren Post. Anlässlich des aktuellen Dramas kommentieren nun einige Nutzer den alten Beitrag mit den Worten: "Ich würde definitiv nicht mit seinen tollen Partys angeben." Ein weiterer User legt dem The Kardashians-Star zudem ans Herz: "Es wäre eine gute Idee, das Bild zu entfernen."

Nachdem Diddy in den vergangenen Monaten mehrfach wegen schwerer Sexualverbrechen angeklagt worden war, wurde der Musiker vor wenigen Tagen in New York verhaftet. Seither kommen zahlreiche weitere Details ans Licht, wie unter anderem ein altes Tagebuch seiner verstorbenen Ex-Freundin Kim Porter (✝47). In nun veröffentlichten Sequenzen wird nahegelegt, Diddy habe Geschlechtsverkehr mit männlichen Teenie-Popstars gehabt und regelmäßig Orgien mit Prominenten gefeiert. Schon seit März laufen die Ermittlungen gegen den 54-Jährigen an. Neben Menschenhandel wird er außerdem der Erpressung sowie sexueller Gewalt bezichtigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Kim Kardashian, P. Diddy, Khloé Kardashian und Kylie Jenner, Dezember 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige