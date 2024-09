Pietro Lombardi erinnert sich an dunkle Zeit in seinem Leben

Pietro Lombardi (32) ist bekannt für seine muntere Art und präsentiert sich meistens gut gelaunt gegenüber seinen Fans. Jetzt zeigt sich der Sänger aber von einer anderen Seite: In der Doku "Absolut Pietro Lombardi" öffnet sich der Musiker und verrät, dass er eine ziemlich dunkle Zeit in seinem Leben durchmachen musste. "Von 2012 bis 2015 ging musikalisch gar nichts mehr, weil ich auch selbst nicht mehr an mich geglaubt habe", erinnert er sich an die Jahre nach seinem DSDS-Erfolg und führt aus: "Ich habe mich einfach aufgegeben, weil ich gedacht habe: 'Was soll ich hier jetzt auf Krampf noch machen, es will halt einfach keiner mehr etwas hören.'"

Sogar zu einem seiner größten Hits wäre es damals beinahe nicht gekommen. Als Rapper Kay One (40) den Song "Señorita" mit Pietro aufnehmen wollte, erteilte dieser ihm zunächst eine Absage. "Kay One hatte mich angerufen und ich habe gesagt: 'Nein, ich will den Song nicht machen, ich will nicht mehr Musik machen'", erklärt der Ex von Sarah Engels (31). Erst nach Monaten der Überredungskunst des "Style & Das Geld"-Interpreten gab sich Pietro doch noch geschlagen. "Ich habe dann auf das Instrumental gesungen und mir gedacht: 'Ich habe eh nichts zu verlieren. Eigentlich kann ich ja noch singen!'"

Mittlerweile geht es dem Karlsruher wieder besser und er habe dank des gemeinsamen Songs mit Kay One wieder seine Liebe zur Musik wecken können. Privat hat er diese auch seit einigen Jahren gefunden – und zwar in seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28). Durch die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Sohns ist das Gesangstalent vor wenigen Wochen zum Dreifachpapa geworden. Gemeinsam mit Laura hat er zwei Kinder, die Leano Romeo (1) und Amelio heißen. Aus Pietros früherer Beziehung mit Sarah stammt sein ältester Sohnemann namens Alessio Lombardi (9).

Getty Images Pietro Lombardi und Kay One, Dezember 2017

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Amelio Elija

