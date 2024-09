Video zeigt, wie P. Diddy in Handschellen abgeführt wurde

P. Diddy (54) wurde am Montag in New York City verhaftet – der Rapper wurde in den vergangenen Monaten mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs und Sexhandel angeklagt. Nun ist ein Video aufgetaucht, das die Verhaftung von Sean Combs, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, zeigt. Auf den Aufnahmen, die TMZ vorliegen, ist zu sehen, wie der Musikmogul in einem schwarzen Trenchcoat zusammen mit einer großen Gruppe die Lobby des Park Hyatt New York in Midtown Manhattan betrat. Kurz darauf wurde er von Bundesagenten angesprochen, ehe ihm Handschellen angelegt wurden. P. Diddy machte zwar keine Anstalten, mitzukommen, wirkte aber sichtlich überrascht. Er wurde wegen Anklagen in Zusammenhang mit Menschenhandel, Erpressung und der Förderung von Prostitution verhaftet, wie wenig später bekannt wurde.

Das Video zeigt weiter, wie P. Diddy mit hinter dem Rücken gefesselten Händen durch einen Korridor und in einen Aufzug geführt wurde, bevor man ihn schließlich aus der Hotellobby auf die Straße eskortierte. Berichten zufolge wurde er von einer großen Gruppe begleitet, als er das Hotel betrat. Die Bekannten des Musikers zeigten sich von seiner Verhaftung schockiert, wie der Clip zeigt. P. Diddys Anwälte stellten nach seiner Festnahme einen Antrag auf eine Kaution in Höhe von umgerechnet 45 Millionen Euro – dieser wurde aber abgelehnt. Der zuständige Richter argumentierte, dass der 54-Jährige aufgrund seiner Vorgeschichte und seines Reichtums als "extrem gefährlich für die Gemeinschaft" gilt, wie BBC berichtete. Derzeit sitzt P. Diddy in einem Gefängnis in Brooklyn ein, das als sehr gefährlich eingestuft wurde. Dort soll er unter Suizidbeobachtung stehen.

Derweil versuchen P. Diddys Anwälte alles, um ihn freizubekommen. So sollen sie laut TMZ nun einen Antrag gestellt haben, um einen der Vorwürfe gegen ihn abweisen zu lassen. Dabei beziehen sie sich auf Crystal McKinneys Klage wegen sexueller Übergriffe gegen P. Diddy im Mai. Das Model warf ihm vor, sie vor über 20 Jahren in seinem New Yorker Musikstudio missbraucht zu haben. In einem Schreiben an das zuständige Gericht argumentieren die Juristen nun aber, dass ihre Anschuldigungen bereits im Jahr 2010, sieben Jahre nach dem mutmaßlichen Vorfall, verjährten.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy, Musiker

