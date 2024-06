Premiere: Danni Büchner und Tochter zusammen im TV-Format

Das Sommerhaus der Stars, das Dschungelcamp oder Das große Promi-Büßen – Daniela Büchner (46) kennt man aus so einigen Fernsehsendungen. In der neuen Show "Reality Queens" feiert die erfahrene TV-Bekanntheit jetzt trotzdem eine Premiere. "Schnallt euch an: Es ist das erste Mal bei RTL+ in einem Reality-Format, dass ich mit meiner Tochter antrete", erklärt die fünffache Mutter stolz in der aktuellen Folge der neuen Sendung. Dabei zeigt sie auf ihre älteste Tochter Joelina Karabas (24). Für die gelernte Flugbegleiterin ist es jedoch auch nicht das erste Mal im Fernsehen: In der diesjährigen Staffel von Forsthaus Rampensau konnte die 24-Jährige bereits ohne Mama Danni erste Reality-TV-Erfahrungen sammeln.

In der Show "Reality Queens" ziehen zwölf Promidamen in den südamerikanischen Dschungel und müssen dort schwierige Herausforderungen bestehen. In ihrer Zeit im Regenwald treten die Ladys in zwei Sechsergruppen gegeneinander an. Wird das Mutter-Tochter-Duo etwa getrennt? In der aktuellen Folge gibt Moderator Filip Pavlovic (29) Entwarnung: Danni und Joelina werden beide ins Team Pink Piranhas eingeteilt. Während sich der TV-Neuling freut, reagiert die Goodbye Deutschland-Bekanntheit mit einem genervten: "Oh. Kann ich hier nicht mal was alleine machen." Schon zuvor machte Danni ihre Meinung im Interview deutlich: "Es ist natürlich auch eine Herausforderung, mit meiner Tochter 24 Stunden zusammen zu sein."

Auch die anderen Kandidatinnen haben ihre Bedenken zu dem Zweier-Gespann. Gegenüber Promiflash erklärt unter anderem ihre Team-Kollegin Marlisa Rudzio: "Ich fand es nur komisch, dass man Danni und Joelina zusammen in ein Team gesteckt hat als Mutter und Tochter." Jasmin Herren (45) scheint das ganz ähnlich zu sehen. "Ich bin gespannt, ob Daniela und Joelina, die sonst ja einzeln sehr meinungsstark sind, jetzt auch eine eigene Meinung haben oder eine Allianz bilden", gibt die Ballermannsängerin eher kritisch an.

Anzeige Anzeige

Thomas Schröer / Future Image / ActionPress Daniela Büchner und Joelina Karabas bei dem "Sweet House of Horror 2" Event

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Marlisa Rudzio bei "Reality Queens"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Danni und Joelina gemeinsam antreten? Ich finde es toll. Ich freue mich auf beide zusammen! Nicht gut. Das ist für die anderen irgendwie unfair. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de