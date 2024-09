Würde Danni Büchner ihre Kinder in den Dschungel schicken?

Daniela Büchner (46) hat schon bei so einigen Formaten mitgemacht – zuletzt beim Allstars-Dschungelcamp, wo sie nach vielen gemeisterten Ekel-Prüfungen den sechsten Platz belegte. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit war bereits zum zweiten Mal im Dschungel – aber würde sie auch ihre Kids in den Busch schicken? Promiflash hat bei ihr nachgefragt! "Also, meine Kinder dürften, wenn sie wollen, auch ins Dschungelcamp. Das Gute ist aber: Meine Kinder haben auch alle einen normalen Job. [...] Und solange sie das haben und ihren normalen Weg gehen, dürfen sie auch solche Sachen wie den Dschungel machen", erklärt sie im Interview.

Tochter Jada (19) studiert Jura, Sohnemann Volkan arbeitet bei einem Kundenservice und Joelina (24) ist Flugbegleiterin – die Zwillinge Jenna (8) und Diego (8) sind noch zu jung für Reality-TV-Shows. Sollte sich aber einer von ihren drei Ältesten entscheiden, sich auch in das Abenteuer Down Under zu stürzen, hätte Danni kein Problem damit. Joelina und Jada haben auch schon an Formaten teilgenommen. Die beiden waren 2023 zusammen bei Forsthaus Rampensau. In diesem Jahr nahm Joelina außerdem zusammen mit ihrer Mama bei Reality Queens teil.

Schon seit vielen Jahren gewährt die Frau von Jens Büchner (✝49) Einblicke in ihr Leben bei "Goodbye Deutschland" sowie im Netz. Doch schon bald bekommen ihre Fans noch mehr Facetten zu sehen, denn Danni und ihre Familie bekommen eine ganz eigene Doku-Soap bei RTLZWEI. Bereits ab dem 25. September läuft die vierteilige Serie "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen". Gegenüber Bild erklärte die 46-Jährige dazu: "Für uns ist es eines der emotionalsten Projekte – man sieht, warum wer wie tickt oder zickt. Da knallt es mal, es wird laut oder es fließen Tränen. Der Zuschauer sitzt quasi mit uns am Frühstückstisch."

RTLZWEI Danni Büchner mit ihren Kindern Jada, Diego, Jenna und Joelina

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihrem Nachwuchs an Weihnachten

