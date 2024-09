Dwayne Johnson hat diesen verrückten Partytrick auf Lager

In einem Interview hat Dwayne "The Rock" Johnson (52) kürzlich ein überraschendes Talent verraten, das er als Trick auf Erwachsenenpartys zum Besten gibt. Der "Vaiana 2"-Sprecher und sein Co-Star Auli’i Cravalho (23) plauderten mit Entertainment Weekly über die bevorstehende Fortsetzung, als The Rock erklärte, dass er mithilfe von etwas Tequila eine Traube aufheben könne – allerdings weder mit den Händen, noch mit den Füßen und auch nicht mit dem Mund. Der Schauspieler scherzte weiter: "Im Moment sieht mich mein Presseagent an und sagt: 'Bitte Gott, sag nichts mehr. Bitte nicht.'"

Neben dieser amüsanten Enthüllung erzählte der 52-Jährige außerdem, dass er auf Kinderpartys gerne in die Rolle seines ikonischen Charakters Maui aus "Vaiana" schlüpfe. Dabei singe er die berühmten Zeilen aus dem Song "You're Welcome" und bringe die Kinder dazu, vor Begeisterung zu toben, indem er seine Brustmuskeln tanzen lasse. Co-Star Auli’i zeigte sich beeindruckt und verriet, dass sie auf Partys gerne Showtunes singe und unglaublich gelenkig sei – was sie durch ein knackendes Handgelenk unter Beweis stellte.

Dwayne Johnson, der ursprünglich als Wrestler bekannt wurde, hat sich längst auch in Hollywood einen Namen gemacht. Passend zu seiner Statur ist der US-amerikanische Schauspieler meist als Actionheld auf der Leinwand zu sehen, wie in seiner ikonischen Rolle in "The Skorpion King". Abseits der Kameras ist er mit Lauren Hashian (40) verheiratet und hat drei Töchter.

