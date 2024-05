Dwayne Johnsons Kollegen überraschen ihn mit "Vaiana"-Party!

Eigentlich hatte Dwayne "The Rock" Johnson (52) bereits Anfang Mai seinen Geburtstag gefeiert. Seine Kollegen ließen es sich trotzdem nicht nehmen, dem Schauspieler mit einer Überraschungsparty eine Freude zu bereiten. Das ist in einem Video auf dem Instagram-Profil des Fast & Furious-Darstellers zu sehen. "Ich stürze mich niemals Hals über Kopf in einen unbekannten Raum, sondern langsam und beharrlich!", kommentiert er den Clip und merkt an: "Man weiß nie, was einen auf der anderen Seite erwartet – in diesem Fall eine sehr süße Geburtstagsüberraschung!"

Einige Mitarbeiter des "Vaiana"-Teams hatten sich für die gelungene Party zusammengefunden. Unter anderem besorgten sie passende Deko im Hawaii- sowie "Vaiana"-Stil. Darunter befanden sich beispielsweise Luftballons mit Disney-Aufdruck oder hawaiianische Snacks. Auch die Fans des 52-Jährigen stimmen in die Geburtstagsfeierlichkeiten mit ein und gratulieren dem TV-Star nachträglich. "Wie rührend! Alles Gute zum Geburtstag!", schreibt beispielsweise ein Bewunderer auf der Social-Media-Plattform und ein weiterer schwärmt: "Oh Gott! Ich will diese Geburtstagsballons auch haben! Ich liebe dich, Rocky! Happy Birthday."

In dem Disney-Streifen wirkte Dwayne 2016 als Synchronsprecher mit und lieh dem Halbgott Maui seine Stimme. Zudem wird der zweite Teil des Abenteuers im November dieses Jahres in den Kinos anlaufen. Das ist jedoch nicht alles! In wenigen Jahren soll außerdem eine "Vaiana"-Realverfilmung erscheinen. In dieser besetzt der Hollywoodstar wohl nicht nur eine Sprechrolle – "The Rock" verkörpert Maui und steht vor der Kamera.

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnsons Überraschungsparty, im Mai 2024

Getty Images Dwayne Johnson bei der "Vaiana"-Filmpremiere 2016

