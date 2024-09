Für ihre Kritiker: Anna Heiser macht Gerald Liebeserklärung

Anna Heiser (34) macht ihrem Ehemann Gerald (39) auf Instagram eine Power-Liebeserklärung, die zugleich eine Kampfansage an alle Kritiker ist. Unter dem Titel "Das hält eh nicht lange" veröffentlicht die Influencerin ein Video, das die Höhepunkte ihrer bisherigen siebenjährigen Beziehung zeigt – angefangen vom ersten Treffen bei Bauer sucht Frau über ihre Hochzeit, die Auswanderung nach Namibia bis hin zur Geburt ihrer zwei Kinder. "Tja, an alle, die geglaubt haben, wir würden nicht zusammengehören … Pech gehabt!", beginnt Anna ihren Post.

Im weiteren Verlauf des Beitrags ruft die zweifache Mutter in Erinnerung, dass ihre Beziehung in der Öffentlichkeit stark angezweifelt wurde. "Als wir uns kennengelernt haben, hatten wir unheimlich viel Gegenwind. Es wurde in der Öffentlichkeit darüber diskutiert, dass wir nicht zusammen passen würden, dass Gerald sich falsch entschieden hätte und die Ehe eh nicht halten wird", meint Anna. Dass das falsch ist, konnten sie in den vergangenen Jahren definitiv beweisen! "Die Zeit hat uns aber gezeigt, dass unsere Beziehung stärker als jegliche Schicksalsschläge sind und dass wir zusammen alles schaffen!", betont die gebürtige Polin.

Anna und Gerald haben sich 2017 in der Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennengelernt und sind seitdem unzertrennlich. Nach ihrer Hochzeit entschieden sie sich, nach Namibia auszuwandern, wo Gerald eine Farm betreibt. Anna schwärmt immer wieder davon, wie sehr ihr das Leben in Namibia gefällt und wie sie sich dort angekommen fühlt. Die beiden hegen eine tiefe Liebe zueinander und haben zwei Kinder, die ihr Glück komplettieren.

Instagram / https://www.instagram.com/annaheiser/ Anna Heiser und ihre Familie in Namibia

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon und ihrer Tochter Alina

