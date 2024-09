Prinz Harrys herzzerreißende Aussagen über Williams Hochzeit

Prinz Harry (40) hat laut OK! Magazine offenbart, dass er eine tiefe Traurigkeit empfand, als sein Bruder Prinz William (42) 2011 Kate Middleton (42) heiratete. Die ausgiebig gefeierte Hochzeit fand in der Westminster Abbey statt, wobei Harry als Trauzeuge fungierte. In seiner Autobiografie "Reserve" beschrieb er den Tag jedoch als "einen weiteren Abschied unter diesem schrecklichen Dach" und nahm damit Bezug auf die Beerdigung seiner Mutter, die im selben Gotteshaus stattfand. Harry betonte in seinem Buch weiter: "Der Bruder, den ich an diesem Morgen in die Westminster Abbey begleitet habe, ist für immer verschwunden". Er illustrierte seine Gefühle weiter und bezeichnete die Hochzeit als "einen Moment, von dem an es sich nie wieder so anfühlte wie früher".

In "Reserve" berichtete Harry außerdem von seiner Emotion, als er William und Kate als frisch verheiratetes Ehepaar die Kirche verlassen sah. Er schrieb: "Ich erinnere mich, wie Willy sie den Gang hinauf zurückführte und als sie durch die Tür verschwanden, dachte ich: 'Leb wohl.'" Eine weitere brisante Offenbarung, die sich Harrys Buch entnehmen lässt, soll sich 2019 zugetragen haben: Er und William sollen in einen handfesten Streit über seine Frau Meghan Markle (43) geraten sein, bei dem es sogar zu körperlicher Gewalt kam. Die Beziehung zwischen den Brüdern hat seitdem sehr gelitten – insbesondere seit Harry und Meghan 2020 ihre Verpflichtungen als Royals abgelegt haben.

Trotz aller Differenzen nahmen William und Harry Ende August beide an der Beerdigung ihres Onkels Lord Robert Fellowes (✝82) in der St. Mary's Church in Snettisham, Norfolk, teil. Ein anonymes Gemeindemitglied merkte gegenüber der BBC an, wie schön es war, beide Prinzen unter einem Dach zu sehen. Nach der Zeremonie sprach Harry in Interviews jedoch erneut offen über seine Gefühle und die Distanz zu seiner Familie. In einem Gespräch für ITV mit Journalist Tom Bradby (57) gestand er: "Ich möchte eine Familie, keine Institution. Ich würde gern meinen Vater zurückhaben. Ich würde gern meinen Bruder zurückhaben."

Anzeige Anzeige

KIRSTY WIGGLESWORTH/AFP/Getty Images) Prinz William und Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit im April 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der königlichen Trauung am 29. April 2011 vor Westminster Abbey

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige