Nach "Reserve"-Erfolg: Schreibt Prinz Harry zweites Buch?

Prinz Harry (39) und Meghan Markle (42) ziehen laut dem Autor Tom Quinn die Veröffentlichung eines zweiten Buches in Betracht! Gegenüber Mirror berichtet der Adelsexperte, dass die Sussexes diesmal jedoch einen versöhnlicheren Ton anschlagen wollen. Nach dem großen Erfolg seines ersten Buches "Reserve", das in Großbritannien einen Rekord nach dem anderen brach und allein am ersten Tag mehr als 400.000 Exemplare verkaufte, liegt die Vermutung nahe, dass Harry weitere Geschichten zu erzählen hat. Er selbst hat Gerüchte über eine Fortsetzung befeuert, indem er erwähnte, dass mehr als 400 Seiten aus dem ursprünglichen Manuskript von "Reserve" gestrichen wurden. Die Fans hoffen daher auf ein weiteres Buch von Harry, das weitere Einblicke in sein Leben gewährt.

Im Gegensatz zu seinem ersten, von Kontroversen geprägten Memoiren, wird berichtet, dass das Paar den Wunsch hat, die zerrütteten Beziehungen zur königlichen Familie wiederherzustellen, was in einem möglichen zweiten Buch zum Ausdruck kommen könnte. "Ich habe gehört, dass das Paar darüber gesprochen hat, dass Harry ein weiteres Buch schreibt. Er kann nicht noch ein 'Reserve' schreiben, aber ihm ist bewusst, dass das Schreiben eines versöhnlicheren Buches sogar dazu beitragen könnte, die Beziehungen zu seinem Bruder zu verbessern", erzählt der Royalexperte. Trotz der Spekulationen über Harrys literarische Ambitionen zweifeln einige Experten daran, dass der Herzog von Sussex weitere Projekte in Angriff nimmt, während andere glauben, dass Meghan möglicherweise ihre eigene Geschichte in Form einer Biografie veröffentlichen könnte.

Im Moment soll Harry seine Familie trotz der Streitigkeiten in der Vergangenheit sehr vermissen – Insider berichten immer wieder, dass ihn die schlechten Neuigkeiten aus seinem Heimatland Großbritannien sehr mitnehmen. Sein Vater König Charles III. (75) machte vor ein paar Wochen publik, dass er an Krebs erkrankt ist. Und auch Prinzessin Kate (42) – die Frau von Harrys Bruder Prinz William (41) – meldete sich mit einem emotionalen Statement bei ihren Fans und gab bekannt, dass ihr ebenfalls eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinzessin Kate und König Charles III., März 2012

