"Gucken, was geht": Olli Pocher sieht Wiesn als Singlebörse

Oliver Pocher (46) hat sich nach seiner Scheidung von Amira Aly (31) auf dem diesjährigen Oktoberfest als Single präsentiert. Am Sonntagabend folgte der Comedian der Einladung von Evelyn und Philip Greffenius zum traditionellen Almauftrieb im Käferzelt. Oliver, der erstmals seit der Trennung allein auf der Wiesn unterwegs war, erklärte laut t-online mit einem Augenzwinkern: "Es ist für mich eine reine Singlebörse: Gucken, was geht, und nehmen, was kommt."

Neben dem gebürtigen Deutschen waren im Käferzelt rund 1.000 Gäste mit von der Partie – darunter auch einige internationale Prominente wie Ed Westwick (37) mit seiner Ehefrau Amy Jackson (32). Aber auch zahlreiche deutsche Promis mischten in der Menge mit – wie zum Beispiel Anna Ermakova (24) und ihre Mutter Angela. Außerdem waren Moderatorin Verena Kerth (43), Unternehmerin Claudia Obert (62), Realitystar Evelyn Burdecki (36), Comedian Michael Mittermeier (58) mit seiner Ehefrau und viele weitere dabei. Ollis Ex-Frau und Podcast-Partnerin Alessandra Meyer-Wölden besuchte die Wiesn mit ihrem neuen Partner Alexander Müller.

In einer aktuellen Folge von Olli und Sandys Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" deutete der 46-Jährige an, dass er kein großer Fan vom neuen Liebesglück seiner Ex ist. "Ich finde es auch nicht toll, dass du jetzt auf den roten Teppich mit deinem aktuellen Freund gehst", meckerte er und machte sich ferner lustig: "Da freut sich die Boulevardpresse drüber und es geht dann um das ganze Drumherum, weil ihr Mädels es nicht packt, einfach mal mit jemandem zwei, drei Monate zusammen zu sein." Trotz seiner harschen Worte schoss er gemeinsam mit den Turteltauben aber ein fröhliches Selfie auf dem Oktoberfest.

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden, Alexander Müller und Oliver Pocher, Wiesn 2024

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher, August 2024

