John Mulaney teilt süßen Vater-Tochter-Moment mit Baby Méi

John Mulaney (42) und Olivia Munn (44) schweben derzeit im Familienglück: Wie die Schauspielerin gerade erst verkündete, durfte das Paar eine kleine Tochter per Leihmutter auf der Welt begrüßen. Nun meldet sich auch der Comedian auf Instagram – und teilt ein Video, das ihn gemeinsam mit seiner kleinen Méi zeigt. In der Aufnahme hält er sie liebevoll auf dem Arm und klopft ihr auf den Rücken, bevor sie auf seinen Pullover spuckt.

Neben dem kleinen Clip postet John außerdem zwei Familienfotos, die auch seine Frau bereits in den sozialen Medien veröffentlicht hat. Auf dem ersten Foto ist der "Spider-Man: A New Universe"-Star gemeinsam mit Olivia und Baby Méi zu sehen, während das zweite Bild die vierköpfige Familie inklusive Sohn Malcolm Hiệp zeigt. "Ich liebe mein kleines Mädchen so sehr", schreibt er unter seinem Beitrag und fügt hinzu: "Méi bedeutet auf Chinesisch 'Pflaume'."

John und Olivia gehen seit 2021 gemeinsam durchs Leben und wurden im selben Jahr Eltern ihres Sohns. Im vergangenen Juni traten der 42-Jährige und die "The Newsroom"-Bekanntheit vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Jetzt macht die Geburt ihrer Tochter ihr Glück perfekt – doch wie die 44-Jährige im Netz verriet, war es für sie nicht einfach, dass ihr Baby per Leihmutter auf die Welt kommen musste. Aufgrund ihrer Brustkrebserkrankung ist sie aber selbst nicht mehr dazu in der Lage, Kinder zu bekommen. "Ich hatte so viele tiefgreifende Emotionen in mir, weil ich nicht in der Lage war, meine Tochter auszutragen", gestand sie.

Instagram / johnmulaney John Mulaney mit seiner Tochter Méi, September 2024

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrer Tochter

