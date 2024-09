Per Leihmutter: Olivia Munn hat ein zweites Baby bekommen

Olivia Munn (44) ist nun Mutter von zwei Kindern! Die Schauspielerin und ihr Ehemann John Mulaney (42) teilen auf Instagram die tollen News mit ihren Fans. "Méi June Mulaney kam am 14. September 2024, dem Jahr des Drachens, auf die Welt", schreibt die Moderatorin dazu. Ihre Tochter wurde per Leihmutter zur Welt gebracht – wegen ihrer Brustkrebserkrankung kann Olivia keine eigenen Kinder mehr bekommen.

Dass ihre Tochter per Leihmutter zur Welt kam, löste in Olivia gemischte Gefühle aus, wie sie weiter in ihrem Post beschreibt. "Ich hatte so viele tiefgreifende Emotionen in mir, weil ich nicht in der Lage war, meine Tochter auszutragen. Als ich unsere Leihmutter zum ersten Mal traf, sprachen wir von Mutter zu Mutter. Sie zeigte mir so viel Gnade und Verständnis, dass ich wusste, dass ich einen echten Engel gefunden hatte", gibt die "X-Men: Apocalypse"-Darstellerin ehrlich zu. Nun freut sich Olivia umso mehr, ihre kleine Méi auf der Welt begrüßen zu dürfen.

Erst im Juli dieses Jahres wagten Olivia und John den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Sie heirateten! Seit 2021 sind die beiden ein Paar, wenig später kündigten sie auch schon ihren ersten Nachwuchs an – im November desselben Jahres kam Sohn Malcolm Hiệp zur Welt. Seit vergangenem Jahr muss Olivia allerdings gegen Brustkrebs kämpfen. Sie hatte deswegen bereits vier Operationen, eine doppelte Masektomie und ließ sich ihre Gebärmutter entfernen.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrer Tochter

Anzeige Anzeige

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn, Vanity Fair Oscar Party 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige