Der große Tag: Thomas Gottschalk hat seine Karina geheiratet

Thomas Gottschalk (74) hat "Ja" gesagt! Der Moderator und seine Partnerin Karina Mroß haben heute ganz romantisch geheiratet. Auf einer Klippe auf Ibiza und mit dem Meer im Hintergrund gaben die beiden sich das Versprechen fürs Leben. Mit dabei waren nur die engsten Freunde und die Familie. Für den großen Tag hatte Thomas extra ein Haus auf der spanischen Insel gemietet – das traute Paar verbringt eine ganze Woche hier. Auch der Stil der Feier ist etwas ganz Besonderes: Wie die exklusiven Bilder, die Bild vorliegen, zeigen, trug nicht nur die Braut, sondern auch der Bräutigam weiß – und vor allem keine Schuhe. Die Hochzeit des TV-Stars war ganz im Boho-Stil gehalten.

Weiter gefeiert wurde nach der Zeremonie in einer Strandbar, wo der Dresscode laut dem Magazin Bikini und Badehose hieß. "Ich fand es toll, dass ich bei unserer Hochzeit ein paar Touristen gesehen habe, die Fische durch den Glasboden eines Ausflugsbootes fotografiert haben. Aber für uns hat sich niemand interessiert", freute Thomas sich am Tag danach. Das Fest sei genau richtig gewesen: "Eine normale Hochzeit mit drei Gästen auf Ibiza halt, mit einem glücklichen Brautpaar, das sich barfuß und ganz in Weiß ewige Treue geschworen hat. So hatten wir es uns gewünscht und so war es dann auch!"

Verlobt hatten sich die frisch Verheirateten bereits im Juni ganz heimlich. Das verriet der 74-Jährige ebenfalls in einem Interview mit Bild. "Bevor ich es aus Versehen ausplaudere oder bevor sich die Falschen damit wichtig machen, verkünde ich es selbst: Ja, ich habe mich verlobt!", freute er sich. Viele Details wollte er nicht preisgeben. Es sei bei einem "entspannten Trip in die Sonne" passiert, so Thomas. Mit seiner Karina zusammen ist er bereits seit 2019.

Instagram / thereal.thomasgottschalk Karina Mroß und Thomas Gottschalk

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk im September 2023

