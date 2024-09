"Die Bachelorette"-Kandidatinnen Emma und Akosua knutschen

Bei Die Bachelorette wird es heiß! In der sechsten Folge steht wieder eine Nacht der Rosen an. Doch bevor es ernst wird, feiern Stella Stegmann (27) und die Kandidaten ordentlich ab – und zwar an einer Poledance-Stange. Alle legen hotte Moves auf die Tanzfläche und rekeln sich an der Stange. Auch Akosua und Emma sind voll dabei und tanzen wild herum. Und damit nicht genug: Beim Tanzen fangen die zwei Ladys an zu knutschen! Bachelorette Stella schaut etwas erschrocken, betont im Einzelinterview aber, dass ihr das nichts ausmacht: "Ein bisschen sexy ist es ja schon auch. Wenn sie da ihren Spaß haben wollen, finde ich das gar nicht schlimm."

Auch die anderen Liebesanwärter staunen nicht schlecht, als Emma und Akosua sich küssen. Jan findet die Aktion aber wohl nicht so prickelnd. "Anscheinend sind da die Triebe mit den beiden durchgegangen. Ist natürlich nicht so clever, das vor Stella zu machen", findet der Feuerwehrmann. Nach der Knutscherei ging die Party aber ganz normal weiter. Stella steigt sogar selbst noch auf das Podest und zeigt ihre Poledance-Künste – und sie hat ganz schön was drauf: Die Beauty vollführt anstrengende Bewegungen und Drehungen und bekommt dafür reichlich Applaus von ihren Bewunderern.

Bei der Datingshow wird es also allmählich sehr flirty! Die Hamburgerin Emma war schon zuvor auf Tuchfühlung, allerdings nicht mit Rosenverteilerin Stella, sondern mit Ferry. Die zwei turteln im Pool herum und scheinen sich sehr sympathisch zu sein. Ihre Mitstreiter kritisierten das aber, weswegen beide entscheiden, sich zurückzunehmen. Im Einzelinterview betont Ferry aber: "Stella schaut sich auch um. Es ist nicht so, als hätte sie ihr Auge nur auf einen Mann oder eine Frau geworfen. Ich glaube, wir sind alle erwachsen und offen und deswegen mache ich auch kein Geheimnis daraus."

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, Bachelorette 2024

Die Bachelorette, RTL+ Emma und Ferry bei "Die Bachelorette"

