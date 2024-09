P. Diddy bekommt wohl keine Sonderbehandlung im Gefängnis

Sean "Diddy" Combs (54) sitzt hinter Gittern und erhält keine Vorzugsbehandlung, während er in Brooklyns Metropolitan Detention Center auf seinen Prozess wartet. Der Rapper wurde am 16. September von Homeland Security festgenommen und tags darauf wegen Anschuldigungen zu Menschenhandel, Erpressung und Prostitution angeklagt. Trotz seines "nicht schuldig"-Plädoyers wurde ihm die Kaution zweimal verweigert. "Er wird wie jeder andere Häftling behandelt, der auf seinen Prozess wartet", erklärte eine Quelle gegenüber People. Wie bei vielen prominenten Häftlingen wurde er allerdings nach seiner Einlieferung vorsorglich unter Suizidüberwachung gestellt.

Der Insider fügte hinzu, dass Sean sich sehr um seine Kinder und ihr Wohlergehen sorge. "Er hat drei minderjährige Kinder, von denen zwei jetzt keinen lebenden Elternteil mehr um sich haben, da er inhaftiert ist. Vier seiner sieben Kinder sind nun ohne elterliche Betreuung. Herr Combs konnte bisher nur kurz telefonisch mit Familienmitgliedern und seinen Kindern sprechen", erzählte die Quelle. Die Anwälte des Musikers beklagten zudem die "horrenden" Umstände im Brooklyn-Gefängnis und forderten bessere Haftbedingungen.

Die Vorwürfe gegen den "I'll Be Missing You"-Interpreten betreffen angeblich organisierte Sex-Partys, zu deren Teilnahme männliche Sexarbeiter und Frauen gezwungen wurden. Bereits im März durchsuchten Bundesbehörden Seans Häuser in Miami und Los Angeles, nachdem er in Erwartung der Anklagen nach New York gekommen war. Diese Vorwürfe reihen sich in eine Vielzahl von Klagen ein, die im letzten Jahr gegen den Musikproduzenten eingereicht wurden. Dieser weist alle Anschuldigungen entschieden zurück und betont, dass er "stark, gesund und auf seine Verteidigung fokussiert" sei, wie seine Anwälte gegenüber People beteuern. Demnach sei er zuversichtlich, den Fall zu gewinnen. Der nächste Gerichtstermin ist für Anfang Oktober angesetzt – in der Zwischenzeit bleibt der 54-Jährige weiterhin in Untersuchungshaft.

Getty Images P. Diddy posiert mit seinen Kids Jessie James, Chance, D'Lila und Justin im September 2023

Getty Images P. Diddy, Musiker

