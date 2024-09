P. Diddy steht im Horror-Gefängnis unter Suizid-Beobachtung

Der Fall von P. Diddy (54) nimmt Fahrt auf: Erst vor einigen Tagen wurde der Rapper verhaftet, jetzt sitzt er bis zu seinem Prozess in einem Knast in Brooklyn. Aufgrund seines Promistatus und der Art seiner Anklagen wurde der ehemalige Musikmogul in Einzelhaft verfrachtet – als Sicherheitsvorkehrung. Wie ein Informant jetzt gegenüber People verrät, wurde er außerdem unter Suizidwache gesetzt. Es sei eine vorbeugende Maßnahme, da er unter Schock steht und sein geistiger Zustand unklar ist. Ob er wirklich suizidgefährdet ist, ist allerdings ungewiss.

Im Metropolitan Detention Center zu sitzen, ist für seine mentale Gesundheit wahrscheinlich wenig förderlich. Wie ein Beamter der Stadt New York gegenüber Bild verriet, gilt dieses Gefängnis nicht umsonst als die gefürchtetste Haftanstalt des ganzen Staates. Die Konditionen sollen furchtbar sein: Es soll von Ratten und Ungeziefer dort nur so wimmeln, das Essen sei teilweise verschimmelt oder mit Krankheitserregern kontaminiert. "Dieser Knast ist untragbar. Kleine Zellen in schrecklichem Zustand. Es liegt ein ständiger, beißender Geruch in der Luft", hieß es im Interview zudem.

Noch diesen Monat soll Diddy – der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt – wieder vor Gericht stehen. Und die Anzeigen haben es in sich. Er wurde wegen Schutzgelderpressung, sexuellen Menschenhandels durch Gewalt, Betrug oder Zwang sowie Transports zur Ausübung der Prostitution verklagt. Wie TMZ berichtet, suchen die Behörden aktuell nach weiteren Zeugen, die gegen den Musiker aussagen würden. Bereits zwei Frauen haben sich dafür freiwillig gemeldet. Die beiden Zeuginnen sind Sexarbeiterinnen – mindestens eine soll mit Diddy vor einigen Jahren schon in Kontakt gekommen sein.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images P. Diddy, Musiker