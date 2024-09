Spoilert Ferry hier seinen Rauswurf bei "Die Bachelorette"?

In der aktuellen Folge von Die Bachelorette müssen drei Teilnehmer in der Nacht der Rosen bangen: Ferry, Smith aka Schmitti und Markus wissen nicht, ob sie weiterhin im Rennen sind. Wer rausfliegt, erfahren Fans erst nächste Woche. Nun teast Ferry aber auf Instagram seine Fans und schreibt: "Es war megaschön, Gruß an alle." Zudem fügt er das Emoji eines gebrochenen Herzens hinzu. Die Fans sind sich nach diesen Worten sicher: Der Hamburger ist kommende Woche raus. "Da hat sie echt 'nen Fehler gemacht! Du warst supersympathisch und einfach echt", heißt es unter anderem.

Einige von Ferrys Bewunderern kaufen ihm den vermeintlichen Spoiler aber nicht ab. "Quatsch, im Trailer der nächsten Folge kamen Szenen, in denen er noch dabei war [...]. Er ist nicht raus!", behauptet ein Social-Media-Nutzer und ein anderer meint: "Ferry-Perry, ich hoffe, das ist nur ein Prank. Ich brauche dich!" Ob der 29-Jährige tatsächlich die Koffer packen muss oder nicht, bleibt weiterhin offen. Zumindest was seine Worte betrifft, rudert der Rapper nach ein paar Stunden aber zurück und meint: "Oh... Wow! Missverständnis. Ich wollte mit der Caption nur generell sagen, dass der Abend schön war und dass ich euch alle grüße. Ob ich rausfliege, erfahren wir ja erst nächsten Montag."

Neben Ferry könnte Stella Stegmanns (27) Entscheidung außerdem auf Schmitti oder Markus fallen. Für zwei der drei Bachelorette-Kandidaten ist die Reise nämlich bald vorbei. Was seine Chancen betreffen, zeigt sich Markus in der aktuellen Folge jedoch siegessicher. Er merkt gegenüber der Kamera an: "Ich bin Realist, ich glaube, dass sie auf sportliche Typen steht und ich bekomme die Rose!" Wen Stella letztendlich nach Hause schickt, können Fans ab Montag auf RTL+ mitverfolgen.

RTL Stella Stegmann bei "Die Bachelorette" im Jahr 2024

RTL Markus, "Die Bachelorette"-Kandidat

