Süße Bilderreihe: Michelle Simöl ist wieder in festen Händen

Michelle Simöl schwebt wieder auf Wolke sieben! Die Influencerin war vor allem durch ihre Beziehung mit Matthias Höhn (28) in die Öffentlichkeit geraten. Im März des vergangenen Jahres bestätigten die beiden dann aber ihre Trennung. Mit einigen süßen Schnappschüssen auf Instagram macht die Beauty nun ihre neue Beziehung öffentlich: Auf den Fotos ist sie unter anderem mit einem blonden Mann zu sehen, der sie in einem Swimmingpool umarmt und auf dem Oktoberfest mit ihr Händchen hält. Dazu schreibt sie: "Ich bin so froh, dich zu haben."

Unter dem Post freuen sich zahlreiche Follower über Michelles neues Liebesglück. "Freut mich unglaublich für dich. Gott beschütze euch", kommentiert unter anderem Matzes vorherige Ex Jenefer Riili (31). "Wie schön, dass du wieder happy bist, das freut mich sehr. Wünsche euch beiden alles Glück der Welt", schwärmt ein anderer Fan. Zudem versehen zahlreiche Nutzer den Beitrag mit Herz-Emojis.

Kurz nach der Trennung hatte Michelle gegenüber Promiflash bestätigt, dass sie und Matze aufgrund eines Seitensprungs getrennte Wege gehen: "Die Trennung kam eigentlich über Nacht. Ich stand auf und merkte bereits, dass irgendetwas nicht stimmt. Ein paar Stunden später erreichte mich dann ein Hinweis, dass mich Matze mit einer bekannten TV-Bekanntheit betrogen hatte." Vor rund einem Jahr verriet sie dann, dass sie wieder datet. "Ich lerne jemanden gerade ganz intensiv kennen – ich verbringe gerne Zeit mit der Person und fühle mich auch wirklich sehr wohl", schrieb sie in den sozialen Medien. Ob es sich dabei schon um ihren jetzigen Partner handelte, ist jedoch nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / michelleesimoel_ Michelle Simöl mit ihrem Freund

Anzeige Anzeige

Instagram / michelleesimoel_ Michelle Simöl und ihr Freund

Anzeige Anzeige