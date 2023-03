Nach Trennung: Matze Höhn und Michelle haben keinen Kontakt

Michelle Simöl gibt ehrliche Einblicke in ihr Seelenleben. Anfang des Monats hatten die Beauty und Matthias Höhn (27) offiziell bestätigt, dass sie sich getrennt haben. Zuvor hatte es bereits einige Gerüchte über ein Liebes-Aus gegeben, nachdem die beiden alle Pärchenfotos gelöscht hatten. In den vergangenen Wochen hatte sich die TikTokerin dann etwas zurückgezogen und nur selten über ihren Ex gesprochen. Doch nun meldete sie sich zurück: Im Promiflash-Interview erzählte Michelle, wie es ihr seit der Trennung ergangen ist.

"Die Trennung hat mir anfangs sehr viel Kummer bereitet, mittlerweile jedoch geht es mir schon um einiges besser und ich kann positiv nach vorne schauen", begann sie zuversichtlich zu berichten. Sie fuhr fort, dass das Beziehungsende nicht nur für die Fans, sondern auch für sie sehr plötzlich gekommen sei – die genauen Umstände für die Trennung wolle sie allerdings nicht öffentlich machen. Anschließend deutete sie dann aber noch an: "Jedoch gibt es mehrere Gründe, welche ich nicht durch Matze selber erfahren habe."

Mit ihrem Verflossenen habe sie seit der Trennung ebenfalls kein Wort mehr gewechselt. "Er war ein wichtiger Teil meines Lebens, aber in näherer Zukunft sollten wir weiterhin getrennte Wege gehen und daher auch keinen Kontakt zueinander pflegen", machte Michelle ihren Standpunkt im Gespräch mit Promiflash deutlich.

Anzeige

Instagram / michelleesimoel_ Michelle Simöl im Februar 2023

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Freundin Michelle im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / michelleesimoel_ Michelle Simöl, Ex-Freundin von Matthias Höhn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de