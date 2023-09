Nach Matze-Aus: Michelle Simöl lernt wieder jemanden kennen

Sie ist wieder bereit für eine neue Liebe! Michelle Simöl war rund anderthalb Jahre mit Matthias Höhn (27) durchs Leben gegangen. Die Influencerin und der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller hatten sogar in einer gemeinsamen Wohnung gelebt – doch im März folgte die Trennung. Zuvor hatte es bereits mehrere Wochen Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus gegeben, das sich schließlich auch bewahrheitete. Jetzt scheint es so, als hätte die Beauty den Trennungsschmerz überwunden: Michelle lernt wieder jemanden kennen.

"Ich lerne jemanden gerade ganz intensiv kennen – ich verbringe gerne Zeit mit der Person und fühle mich auch wirklich sehr wohl", schreibt sie auf eine Frage eines Followers auf Instagram, der wissen will, ob Michelle wieder vergeben ist. Vergeben sei sie zwar noch nicht, aber dass sich ihr Beziehungsstatus bald ändern könnte, schließe sie nicht aus: "Mal sehen, was die Zeit bringt. Was ich aber Stand jetzt sagen kann, ist: Ich freue mich, so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen."

Dass die Beauty wieder bereit für eine neue Liebe ist, deutete sie bereits im Juni an. "Ich bin bereit für eine neue Partnerschaft, wenn der Mann gegenüber zu mir passt – wenn mein Herz daran hängt", schrieb sie in einer Fragerunde auf Instagram

Michelle Simöl, Influencerin

Michelle Simöl, Influencerin

Michelle Simöl, Influencerin

