Ahnte P. Diddy die Konsequenzen seiner Sex-Partys voraus?

P. Diddy (54) sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Am 16. September war er in einem Hotel in New York verhaftet worden. Dem Musikmogul wird unter anderem Sexhandel und organisiertes Verbrechen vorgeworfen. In einem Interview mit Entertainment Tonight aus dem Jahr 1999 prahlte der Rapper noch selbstbewusst, dass seine Partys so außergewöhnlich seien, dass sie ihn möglicherweise in Schwierigkeiten bringen könnten. "Ihr werdet von meinen Partys hören", rühmte sich Diddy und ergänzte: "Sie werden sie abblasen. Sie werden mich wahrscheinlich verhaften – und alle möglichen verrückten Dinge tun, nur weil wir eine gute Zeit haben wollen."

In dem Interview ging Diddy genauer auf seine exklusiven Events ein und erklärte: "Wenn man ein neues Element in das Umfeld der Menschen bringt, Dinge, die ihren Horizont erweitern, fühlen sich die Leute eingeschüchtert. […] Es geht dabei nur darum, Rassenschranken und Generationenschranken niederzureißen." Bei seinen Partys bringe er Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammen.

Laut der neuesten Berichte von Mirror soll angeblich auch P. Diddys Sohn Christian Combs (26) in die wilden Partys verwickelt gewesen sein. Ein Mann behauptete jüngst online, dass der Promi-Spross ihn durch die Dating-App Grindr auf eine der Partys locken wollte: "Wir fangen an zu chatten, [...] es endet damit, dass es Christian Combs ist, Diddys Sohn, und er versucht, mich zu einer Party in seinem Haus auf Star Island zu überreden, auch bekannt als die Freak-off-Party".

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper P. Diddy im September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Combs im Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige