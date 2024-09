War P. Diddys Sohn in die Sexpartys des Rappers involviert?

Seit P. Diddys (54) Verhaftung wegen angeblichen Sexhandels kommen immer mehr Details ans Licht. Der Rapper soll in der Vergangenheit Partys organisiert haben, bei denen die Gäste unter Drogen gesetzt und dazu gezwungen worden seien, mit männlichen Sexarbeitern zu performen. Wie Mirror berichtet, behauptet nun ein Mann im Netz, Diddys Sohn Christian Combs (26) sei darin verwickelt gewesen – er soll versucht haben, ihn durch die Dating-App Grindr auf eine der Partys zu locken. "Wir fangen an zu chatten, [...] es endet damit, dass es Christian Combs ist, Diddys Sohn, und er versucht, mich zu einer Party in seinem Haus auf Star Island zu überreden, auch bekannt als die Freak-off-Party", erzählt er.

Der Mann sei zu diesem Zeitpunkt 18 oder 19 Jahre alt gewesen und habe trotz anfänglichem Zögern den Plan gehabt, hinzugehen – letztendlich habe ihn jedoch sein "sechster Sinn" davon abgehalten. "Ich bin hingefahren, aber nicht hineingegangen, weil mir eine höhere Macht gesagt hat, dass ich es nicht tun soll. Also bin ich weggefahren", berichtet er. Zudem schreibt er unter seinem Beitrag rückblickend: "[Diddy] hat mich fast erwischt. Ich habe jahrelang an diesem Video gesessen. Ich habe absolut keinen Grund, zu lügen. Aus juristischer Sicht ist dies eine Behauptung."

Der "I'll Be Missing You"-Interpret sieht sich bereits seit einigen Monaten mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Neben Sexhandel wird ihm Nötigung und Erpressung vorgeworfen. Seit seiner Festnahme vergangene Woche sitzt er in Haft – und wie der Strafverteidiger Paul Callan gegenüber Us Weekly erklärt, sind die Anklagen gegen den Musiker sehr ernst. "Wenn er verurteilt wird, kann er damit rechnen, den größten Teil seines restlichen Lebens hinter Gittern zu verbringen", betont er. Daher sei es nicht überraschend, wenn Diddy versucht, einen Deal auszuhandeln. "Viel wird jedoch von der Bereitschaft der Staatsanwälte abhängen, die bisher wenige Anzeichen von Nachsicht gezeigt haben. Bis jetzt scheinen sie einen starken Fall vor sich zu haben und nicht in der Stimmung zu sein, Milde walten zu lassen", führt er weiter aus.

