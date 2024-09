Erster Kuss: Hätte Bachelorette-Boy Devin damit gerechnet?

Stella Stegmann (27) sucht bei Die Bachelorette nach der großen Liebe. Devin Dayan, einer der Kandidaten in der Kuppelshow, hat sich im Rennen um ihr Herz eine besondere Position erarbeitet: Er bekam in Folge sechs den ersten Kuss der Staffel. Im Promiflash-Interview spricht der 28-Jährige nun über diesen besonderen Moment. "Ich habe niemals damit gerechnet, dass ich den ersten Kuss bekomme. Im Gegenteil – bis zum Dschungel-Date hatte ich das Gefühl, dass ich zu wenig von mir gezeigt habe und zu zurückhaltend war." Genau deshalb habe er sich bei ihrem anschließenden Einzeldate bemüht, in die Offensive zu gehen.

Trotz des Kusses mit Stella sieht sich Devin derzeit nicht als klare Nummer Eins. Im Gespräch mit Promiflash betont er: "Das Einzeldate hat auf jeden Fall alles verändert. Ich bin jemand, der sich nicht in einer Favoritenrolle sieht, es ist einem bewusst, dass noch viele weitere Dates mit anderen Kandidaten und Kandidatinnen kommen werden." Die Nachricht von seinem Kuss mit der Rosenkavalierin sorgte bei manchen Teilnehmern für schlechte Stimmung, doch er bereue es nicht, den anderen davon erzählt zu haben.

Die Bachelorette-Fans scheinen begeistert von Devin zu sein. Unter Stellas neuestem Instagram-Post tauschten sich die Zuschauer über die romantische Szene zwischen der Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit und dem Salesmanager aus. "Devin auf die Eins! Ich mag ihn so gerne! Ihr würdet auch gut zusammenpassen", schwärmte eine Userin. In einem anderen Kommentar gab eine Zuschauerin allerdings zu bedenken: "Toller Typ, aber er ist nicht so weit. Das merkt man von Anfang an. Er muss seine letzte Beziehung noch verarbeiten."

Instagram / devindayan Devin Dayan, "Die Bachelorette"-Kandidat

RTL Stella Stegmann bei "Die Bachelorette" im Jahr 2024

